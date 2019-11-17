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رياضة

صالات المنيا تحقق فوزا غاليا على البنك الأهلي بعقر داره بالدوري الممتاز ( 4 / 3 )

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 06:33 م
صالات المنيا
صالات المنيا
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رباب الهوارى
حقق فريق كرة الصالات بنادي المنيا فوزا غاليا وصعبا، اليوم الاحد، على نظيره البنك الأهلي، ضمن مباريات الجولة الرابعة بالدوري الممتاز.

وشهدت المباراة التي اقيمت بصالة ميت عقبة ندية وإثارة بين الفريقين، حيث قاد فريق المنيا المدرب الشاب بسيوني فيما يبدأ المدير الفني الجديد هشام بلية مهمته من المباراة المقبلة، وقد انتهى الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، وفي الشوط الثاني واصل الفريقين ضغطهم، لتنتهي بنتيجة ( 4/3 ) للفريق المنياوي.

وأحرز أهداف المنيا معتز شطة وعلاء دونجا بواقع هدفين لكل منهما، ليرتفع رصيد المنيا إلى 4 نقاط.

ويضم جهاز المنيا حاليا هشام بلية مديرا فنيا، وبسيوني مدربا، ياسر مصطفى مديرا للكرة، مصطفى جلال مدرب لياقة بدنية، ورضا احمد مدير إداري، تحت إشراف ا. هاني صدقي عضو مجلس الإدارة.
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