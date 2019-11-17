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حوادث

تفاصيل 5 ساعات في محاكمة قاتل البنا: محامي راجح ضرب أفضى إلي موت.. ومرتضى منصور طالب بأقصى عقوبة

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:06 م
محاكمة قاتل البنا
محاكمة قاتل البنا
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مروة فاضل
شهدت محكمة شبين الكوم الجزئية اليوم الاحد، نظر ثالث جلسات محاكمة المتهمين بقتل محمود البنا شهيد الشهامة علي مدار 5 ساعات وسط اجراءات امنية مشددة امام المحكمة وداخلها.

المكان: قاعة المؤتمرات بمحكمة شبين الكوم الجزئية والتي شهدت تشديدات امنية مكثفة وحواجز مرورية لمنع المرور والتواجد.

الوقت: العاشرة صباحا حضر المستشار مرتضي منصور رئيس نادى الزمالك للدفاع عن شهيد الشهامة محمود البنا حيث اجتمع مع والد المجني عليه محمد البنا ثم التقط العديد من الصور التذكارية مع المواطنين والمحامين قبل بدء الجلسة.

في الحادية عشر وصل المتهمون بقتل البنا وعلي راسهم محمد راجح الذى ظهر بالملابس البيضاء لاول مرة وسط تشديدات امنية مكثفة حيث كان في بداية دخول المتهمين بالكلابشات جالسا هادئا داخل قاعة المحكمة دون حضور اى من اهله او من اهل المتهمين الاخرين

دخل المحامين لكل من المجني عليه محمود البنا ومحمد راجح ووالد المجني عليه محمد البنا، و بدا الدفاع مرتضي منصور الذى طالب بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين في ظل قانون الطفل.

و تحدث دفاع المجني عليه محمود البنا وطالب بتوقيع اقصي عقوبة علي المتهمين بقتل البنا لان جريمتهم مع سبق الاصرار والترصد، وركز نضال مندور علي الطعن في دستورية سن الطفل أن دول كبيرة مثل إنجلترا وألمانيا تعامل الحدث من 16 إلى 18 سنة معاملة الكبير وتحاكمه في قضايا القتل العمد والشرف و الإرهاب بنفس العقوبة .

وتحدث محامي المجني عليه عبد العزيز نصير أن المادة 375 مكرر و375 مكرر أ من قانون العقوبات تؤكد أن الترهيب وبث الرعب والخوف جنحة إذا اقترنت بجناية تكون العقوبة السجن 20 سنة وطالب بتطبيق نص المادة على راجح وأعوانه.

وانصرف المستشار مرتضي منصور من الجلسة عقب دفاع المجني عليه لارتباطه بجلسة مجلس النواب وكما انصرف نضال مندور محامي المجني عليه.

بدا محامي محمد راجح المتهم الرئيسي الدفاع عن موكله حيث أكد انها كانت خناقة بين راجح ومحمود ولم يقصد بها راجح القتل مؤكدا انه ضرب افضي الي موت ولم يكن في مكان قاتل وانما كانت طعنات بالفخذ مطالبين بتخفيف العقوبة علي مؤكله لانه لا يوجد نية مبيته للقتل.

وطالب محامي المتهمين الثاني والثالث ببراءتهم ونفى الإشتراك في جريمة القتل لانهما تصادف وجودهما في مسرح الجريمة بصفتهم أصدقاء راجح وأنهم لم يشتركوا في إراقة دم محمود البنا.

ونفى محامى المتهم الرابع نفي التهمة تماما وطالب ببراءة موكله لانه لم يكون في مسرح الجريمة وليس مشتركا بأى شكل في إرتكاب الجريمة.

انتهت جلسة محاكمة المتهمين بقتل البنا عقب سماع مرافعات المحامين وخرج المتهمون من الباب الخلفي لقاعة المحكمة وسط تشديدات امنية مكثفة وتواجد كبير لقوات الشرطة.

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وأعلنت محكمة جنايات الأحداث بمحكمة شبين الكوم الجزئية عن تأجيل النطق بالحكم في قضية قتل شهيد الشهامة محمود البنا إلى جلسة الأحد 22 ديسمبر المقبل في جلسة علنية.

كانت محكمة شبين الكوم الجزئية قد شهدت تشديدات أمنية مكثفة مع بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين، وعلى رآسهم محمد راجح و3 آخرين قتلو محمود البنا.
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