تفاصيل 5 ساعات في محاكمة قاتل البنا: محامي راجح ضرب أفضى إلي موت.. ومرتضى منصور طالب بأقصى عقوبة

محامي البنا: قانون الطفل لا يحترم المنطق وألمانيا وإنجلترا عدلوا مواد الحدث فيما يتعلق بعدة جرائم.. فيديو

دفاع محمود البنا: محامو المتهمين يخلقون التناقضات.. وفيديو الواقعة حاسم للقضية

محامي محمود البنا: سيتم الطعن على دستورية إحدى مواد قانون الطفل بشأن سن المتهم محمد راجح.. فيديو

وأعلنت محكمة جنايات الأحداثعن تأجيل النطق بالحكم في قضية قتلإلى جلسة الأحد 22 ديسمبر المقبل في جلسة علنية.كانت محكمة شبين الكوم الجزئية قد شهدت تشديدات أمنية مكثفة مع بدء ثالث جلسات محاكمة المتهمين، وعلى رآسهم محمد راجح و3 آخرين قتلو محمود البنا.