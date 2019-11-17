أشباح أوروبا.. هيفاء وهبي تنشر بوستر فيلمها الجديد.. شاهد

نشرت الفنان هيفاء وهبى بوستر فيلمها الجديد أشباح أوروبا من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".





وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى:





قمر - تجننى - عسل





وتدور أحداث فيلم أشباح أوروبا في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية)، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.



