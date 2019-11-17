ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

أشباح أوروبا.. هيفاء وهبي تنشر بوستر فيلمها الجديد.. شاهد

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 08:10 م
هيفاء وهبى
هيفاء وهبى
Advertisements
سيد احمد
نشرت الفنان هيفاء وهبى بوستر فيلمها الجديد أشباح أوروبا من خلال حسابها الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى "انستجرام".

وحازت الصورة على إعجاب كبير من الجماهير وجاءت التعليقات كالآتى: 

قمر - تجننى - عسل

وتدور أحداث فيلم أشباح أوروبا في إطار من الأكشن والمغامرات، بالإضافة إلى بعض المشاهد الرومانسية، حيث تظهر هيفاء بشخصيتين (شقيقتان توأم.. إحداهما تعيش في إحدى الدول الأوروبية، والثانية مقيمة في حارة شعبية)، وتتعرض الفتاة الأوروبية لمواقف صعبة بعد نزولها من الخارج.

يشارك في بطولة فيلم أشباح أوروبا، كل من أحمد الفيشاوي، ومصطفى خاطر، وأروى جودة، قصة كريم فاروق، وسيناريو وحوار الثلاثي "أمين جمال ومحمد أبوالسعد وشريف يسري"، من إخراج محمد حماقي.
أشباح أوروبا.. هيفاء وهبي تنشر بوستر فيلمها الجديد.. شاهد
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

هيفاء وهبي تبدأ تصوير فيلم أشباح أوروبا بمطار القاهرة

أبطال عقد الخواجة يصورون مشاهد من الفيلم في مطار القاهرة

بالشعر الأصفر .. هيفاء وهبي تشعل السوشيال ميديا بلوك جديد

برفقة هيفا وهبي.. مصطفى خاطر ينشر صورة من كواليس أشباح أوروبا

أخبار الفن | منة فضالي تتعرض لحادث.. وصديق مقرب يكشف كواليس الاستغاثة الأخيرة لـ هيثم أحمد زكي

وسيم | زوجة احمد الفيشاوي تنشر أحدث لوك للفنان

ترشيحاتنا

من لحظة حدوثها حتى الحكم بـ إعدام المسماري| القوات المسلحة تنشر فيديو لعملية الواحات

ما بين الحجاب والباروكة .. 20 صورة أثارت الجدل لـ صابرين بعد خلع الطرحة

محمد صلاح يعود بقوة للتدريبات | شاهد

شاهد.. أول فيديو لانهيار برج كهرباء أوسيم

لازم تعرف حدودها.. ردود صادمة من المصريين حول زلات لسان شيرين.. فيديو

موجز السوشيال | حقك هيرجع.. #محمود_البنا يتصدر تويتر.. الرجولة أخلاق.. محمد إمام يدعم أحمد فهمي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

شاهد | زوجة ماجد المصرى تستعرض أنوثتها بإطلالة جريئة

على رأسها ريشة.. منة فضالي تبهر الجمهور بـ فستان جريء.. شاهد

ما بين الحجاب والباروكة .. 20 صورة أثارت الجدل لـ صابرين بعد خلع الطرحة