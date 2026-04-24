قيادية بحماة الوطن تهنئ الرئيس السيسي ورجال القوات المسلحة بذكرى تحرير سيناء

هنأت المستشارة ماريان شحاتة، أمينة الإتصال السياسي والعلاقات الحكومية بأمانة الشيخ زايد حزب حماة الوطن، الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، ورجال وأبطال القوات المسلحة ضباط وصف وجنود، بمناسبة الذكرى الرابعة والأربعين لعيد تحرير سيناء وعودتها إلى أرض الوطن.

وأعربت المستشارة ماريان شحاته، عن أصدق التهاني وأطيب التمنيات لفخامة الرئيس بهذه المناسبة الوطنية التي تعتبر رمزاً للفخر والاعتزاز.

واكدت القيادية بحماة الوطن، أن سيناء الحبيبة، تشهد في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، تنمية شاملة ومشروعات كبري غير مسبوقة في تاريخها ، وذلك بعد نجاح الدولة المصرية وتوجيهات القيادة السياسية الحكيمة لمواجهة الإرهاب وإحباط مخططات ومساعى قوى الشر والظلام للنيل من ارضنا وعرضنا.

ووجهت في ختام بيانها، تحيه إجلال واعتزاز لشهداء وأبطال القوات المسلحة، كما وجهت تحيه شكر وتقدير لكل أم وزوجة وأب وابن وطفل فقد بطل من أبطال القوات المسلحة دفاعاً عن تراب وطنه وعرضه وأرضه، داعية المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة الغالية علي مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم بالتقدم والازدهار والرخاء والأمن والآمان.