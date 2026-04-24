تحرك برلماني عاجل لمواجهة التعديات والبناء العشوائي على الأراضي الزراعية

تقدم النائب محمد زين الدين عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى الحكومة بشأن تفاقم ظاهرة التعديات والبناء العشوائي على الأراضي الزراعية، مطالبًا باتخاذ إجراءات عاجلة وحاسمة للحفاظ على الرقعة الزراعية ومنع استنزافها.



وأكد “زين الدين” أن الأراضي الزراعية تمثل أحد أهم مقومات الأمن الغذائي في مصر، وأن استمرار التعديات عليها يهدد مستقبل الإنتاج الزراعي ويؤثر سلبًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى ضرورة التصدي بكل قوة لمخالفات البناء غير القانوني.

وطالب بتشديد الرقابة الميدانية، وتفعيل القوانين الرادعة ضد المخالفين، مع إزالة التعديات في مهدها قبل تفاقمها، إلى جانب وضع خطط تنموية وتخطيط عمراني منظم يحد من انتشار البناء العشوائي.



وشدد عضو النواب على أهمية التنسيق بين الوزارات والجهات المعنية والمحليات، لضمان تنفيذ قرارات الإزالة ومنع تكرار المخالفات، بما يحافظ على حقوق الأجيال القادمة في الأراضي الزراعية.