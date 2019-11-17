أحمد موسى: الجالية المصرية بـ برلين استقبلت السيسي بـ هتافات تحيا مصر..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسي ، إن أبناء الجالية المصرية في ألمانيا اصطفوا لاستقبال الرئيس عبدالفتاح السيسي، فور وصوله لمقر إقامته في ألمانيا، مرددين هتافات «تحيا مصر».



وأضاف موسي خلال تقديمه برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدي البلد»، أن الرئيس بادل مستقبليه بتوجيه التحية لهم.



كان الرئيس عبد الفتاح السيسي،وصل اليوم الأحد، إلى العاصمة الألمانية برلين، للمشاركة فى اجتماعات مجموعة العشرين وأفريقيا”.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، بأن مبادرة قمة العشرين وأفريقيا تهدف إلى دعم التعاون الاقتصادى بين أفريقيا ودول مجموعة العشرين، من خلال مشروعات مشتركة تساهم فى الإسراع بوتيرة النمو فى القارة السمراء، وهي المبادرة التي أطلقتها ألمانيا الاتحادية عام ٢٠١٧ خلال رئاستها لمجموعة العشرين بهدف دعم التنمية فى البلدان الأفريقية وجذب الاستثمارات إليها.



وتابع «زيارة الرئيس لألمانيا ستتضمن كذلك نشاطًا مكثفًا على الصعيد الثنائي، حيث من المقرر أن يلتقي مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في إطار تعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وألمانيا في شتي المجالات، بالإضافة إلى تبادل الرؤى ووجهات النظر حول تطورات القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك».



وأضاف «كما سيلتقي السيد الرئيس مع كبار رجال الأعمال ورؤساء كبري الشركات الصناعية الالمانية ، وذلك في إطار جهود مصر لتشجيع الاستثمار وتعزيز جهود التنمية الشاملة بها، فضلا عن استعراض تطورات الإصلاح الاقتصادي في مصر ومستجدات تنفيذ المشروعات التنموية الجاري العمل بها».