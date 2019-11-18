نجمات أثرن الجدل بخلع الحجاب.. صابرين الأحدث.. وشهيرة وسهير رمزي على كبر.. وإيمان العاصى الأسرع

اثارت الفنانة صابرين جدلا واسعا بسبب نشرها صورة بدون الحجاب عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى انستجرام لتعلن عن خلعها للحجاب وتنضم الى قائمة النجمات اللاتى اثرن الجدل بخلعهن للحجاب.



نرصد النجمات اللاتى خلعن الحجاب فى الفترة الاخيرة.



صابرين :

وفاجأت الفنانة صابرين متابعيها بنشر صورة لها عبر حسابها وهى تخلع الحجاب وهو الامر الذى اثار حولها جدلا واسعا وبين متابعيها.



وكشفت صابرين فى تصريح لـ "صدى البلد" : خلعت الحجاب وليس لديّ ما أقوله لأنه أمر شخصي، ولكني أحرص على الظهور بشكل محتشم دائمًا".



وارتدت صابرين الحجاب منذ أكثر من عشر سنوات وكانت تحرص على الظهور بباروكة بالكثير من الأعمال الفنية التي شاركت في بطولتها مما جعلها تتعرض لإنتقادات كثيرة وقتها .



شهيرة وسهير رمزى :

وانهالت حالة من الهجوم الشديد على النجمتين شهيرة وسهير رمزي، واللتين أكدتا في وقت إرتدائهما الحجاب في تسيعينات القرن الماضي، أنه لا عدول عن قرار الحجاب، وأن كلًا منهما ستعتزل الفن نهائيًا.



وكانت شهيرة الأكثر صمودًا أمام قرار اعتزالها، بينما لم تصمد كثيرًا أمام قرار الحجاب، حتى بدأت تظهر مؤخرا دون حجاب إلا أن تم التقاط صورة لها بإحدى الاحتفالات الخيرية.



بيينما كانت سهير رمزي، الأقل صبرًا على الاستمرار في قرار الاعتزال عقب إرتداء الحجاب، فظهرت به لأول مرة فنيًا في مسلسل "حبيب الروح"، وأعقب "قصر العشاق" وكان عدم نجاح العملين وراء تراجعها مرة أخرى عن قرار التمثيل، أيضًا لم تصمد كثيرًا أمام قرارها في الاستمرار بالحجاب حتى ظهرت في أكثرمن مناسبة دون غطاء رأسها، حتى ظهرت بشكل رسمي مع شهيرة في حفل إحدى الدور الخيرية، وتم التقاط الصور مع مصمم الأزياء هاني البحيري، وتم تسريبها بعد ذلك لتثير كثيرًا من علامات الاستفام لدى الجمهور، لتبرر الأمر بعد ذلك شهيرة قائلة "كنا في حفل خيري للنساء فقط".



حلا شيحة :

بينما أثارت الفنانة حلا شيحا" الجدل عقب خلعها الحجاب وإعلانها العودة للحياة الفنية، الأكثر تعقيدًا وتجاوزت الحد حتى وصلت حد الأزمة ما أجبر حلا على توضيح موقفها.



وجاءت الحالة مثيرة لعلامات الاستفهام، وربط الكثيرون الأمر بالتصريحات الدائمة حول فرضية الحجاب والنقاب للنساء، وحين أعلنت اعتزالتها قررت مغادرة القاهرة والسفر إلى كندا مع طليقها وأبنائها، وأعلنت أن صلتها انقطعت بالمجال الفني ولن تعود له مرة أخرى.



ليتفاجأ الجمهور بخلع حلا للحجاب، وإعلانها العودة للعمل الفني من جديد.



شاهيناز :

اما المطربة شاهيناز فقد قررت خلعها للحجاب من أجل العودة الى ساحة الغناء وذلك رغم التزامها به لمدة 10 سنوات وبررت الأمر في برنامج "العاشرة مساء"، أن الحجاب لم يتناسب مع عملها كمطربة فقررت العدول عن القرار.



إيمان العاصى :

وتعتبر الفنانة إيمان العاصى، من أسرع الفنانات اللاتي ارتدين الحجاب وقمن بخلعه، ولم يأخذ الأمر أكثر من بضعة أشهر حتى عدلت عن القرار وعادة للنشاط الفني مرة أخرى، وقالت بأحد الحوارات الصحفية "أنها تعشق التمثيل ولم تستطع الابتعاد طويلا".



عبير صبرى :

بينما الفنانة عبير صبري اعتزلت الفن مؤقتا في عام 2002 بسبب ارتدائها الحجاب، واتجهت وقتها لتقديم البرامج، وبعد خلع الحجاب في عام 2010 عادت من جديد إلى شاشة السينما من خلال عدة أفلام مثل "أحاسيس"، و"نور عيني"، و"عصافير النيل".