محمد عثمان: 111 دولة أشادت بتقرير مصر عن حقوق الإنسان.. فيديو

قال محمد عثمان، مدير وحدة حقوق الإنسان بالهيئة العامة للاستعلامات، إن التقرير المصرى المعروض الآن أمام الأمم المتحدة رد على كافة الشائعات والأكاذيب.





وأضاف محمد عثمان، خلال لقائه التليفزيونى فى برنامج "الحياة اليوم" المذاع على قناة "الحياة"، أن مصر حققت انتصارًا جديدًا فى الامم المتحدة بجنيف بعد تقديم تقرير حقوق الإنسان.





وأوضح محمد عثمان، أن مصر اعتمدت فى تقريرها أمام الأمم المتحدة على المعلومات والأرقام الدقيقة لتوضيح كافة الحقائق.



