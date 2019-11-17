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فن

بعد شائعة وفاته | شريهان توجه رسالة مؤثرة للفنان عادل إمام

الأحد 17/نوفمبر/2019 - 11:13 م
شريهان
شريهان
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أحمد إبراهيم
نشرت الفنانة شريهان تعليقا عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى تويتر وجهت فيه رسالة مؤثرة الى الفنان عادل إمام بعد شائعة مرضه ووفاته.

وقالت: "اللهم نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعوت به أجبت أن تحفظ لنا قامة وقيمة فنية إبداعية إنسانية عظيمة".

وأضافت شريهان قائلا: "حماك الله ورعاك وحفظك لأولادك وزوجتك وأحفادك، ولنا جميعًا، أسرتك الصغيرة والكبيرة ولوطنك ومحبيك في مصر والعالم العربي.. ربنا يحفظك. عادل إمام".

ويصور حاليا الفنان عادل إمام مسلسل "فالنتينو" من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج رامى إمام، وبطولة دلال عبدالعزيز، ورانيا محمود ياسين، والعديد من الفنانين الشباب.

ويجسد الزعيم شخصية رجل أعمال صاحب مجموعة مدارس دولية يدعى نور عبد المجيد "فلانتينو"، يواجه طوال الأحداث مشكلات وأزمات تتعرض لها سلسلة المدارس التي يمتلكها، بالإضافة لدخوله في العديد من القصص العاطفية.​
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