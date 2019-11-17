سفير إثيوبيا بمصر: نعرف جيدا أن المياه شيء هام جدا للمصريين

قال دينا مفتى سفير إثيوبيا فى مصر، إنه يعرف جيدا أن المياه شيء هام جدا للمصريين ولكن المياه أيضا مهمة لأثيوبيا لتوليد الكهرباء والطاقة لهم.



وأضاف دينا مفتى فى تصريحات تليفزيونية على قناة "إم بى سى مصر"، أن الاجتماعات الخاصة باتفاقيات سد النهضة التى حدثت فى السابق أخذت خطوة للأمام وستفيد الثلاثة شعوب فى المستقبل القريب.



وأوضح السفير الاثيوبي، أنه ليس لديه أي معلومات حول ما يقال فى أن سد النهضة سيمتلئ خلال السبع السنوات القادمة، مشيرا إلى أنه سيكون لديه جميع المعلومات فى الايام المقبلة.



وأكد السفير الاثيوبي، أن جميع الشعوب يشعرون بالسعادة لما حدث فى الاجتماعات السابقة لسد النهضة، مضيفا أن المفوضات سوف تقوم بحل جميع المشاكل بين جميع الاطراف.

