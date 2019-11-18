اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، مرافعة النيابة العامة.





تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.



