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حوادث

اليوم.. محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:01 ص
المستشار محمد شيرين
المستشار محمد شيرين فهمي
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أحمد مهدي
تستكمل اليوم محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، محاكمة المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية، مرافعة النيابة العامة.

تعقد الجلسة برئاسة المستشار محمد شيرين فهمي وعضوية المستشارين عصام أبو العلا ورأفت زكي وعمرو قنديل بسكرتارية حمدي الشناوي.

وأسندت النيابة العامة للمتهمين أنهم في غضون الفترة من عام 2016 حتى 2018 بمحافظات القاهرة والجيزة والإسكندرية تولى المتهمون من الأول حتى السادس قيادة بجماعة إرهابية الغرض منها الدعوة لتعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين والأضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي بان تولوا قيادة بجماعة الإخوان الإرهابية وحركة حسم المسلحة التابعة لها والتي تهدف لتغيير نظام الحكم بالقوة والاعتداء على أفراد ومنشات القوات المسلحة والشرطة والقضاء والمنشآت العامة وكان الإرهاب من الوسائل التي تستخدمها هذه الجماعة في تحقيق أغراضها.
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