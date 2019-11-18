مصر وجنوب أفريقيا تحت 23 عاما .. شوقى غريب يعقد مؤتمرا صحفيا قبل نصف النهائي

يعقد فى تمام الساعة الثانية عشرة والنصف ظهر اليوم الاثنين، شوقى غريب المدير الفنى للمنتخب الأوليمبي، ورمضان صبحى قائد المنتخب الأولمبي للفراعنة، مؤتمرا صحفيا قبل مباراة نصف نهائي كأس أمم إفريقيا تحت 23 عاما.



ويلتقي المنتخب الأولمبي ، غدا الثلاثاء نظيره منتخب جنوب إفريقيا فى نصف نهائى كأس أمم إفريقيا على ملعب استاد القاهرة.



ونجح منتخب اوليمبيك الفراعنة فى الفوز على مالي 1-0 وعلى غانا 3-2 وتغلب على الكاميرون 2-1.



ومن المقرر أن يتطرق الثنائي إلى استعدادات المنتخب الأوليمبي الأخيرة لمواجهة منتخب جنوب إفريقيا فى نصف نهائى كأس أمم أفريقيا.