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أستاذ آثار: المصري القديم احترم المرأة وأطلق عليها ست الدار..فيديو

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:26 ص
صدى البلد
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آيات أحمد
قال الدكتور أحمد بدران، أستاذ الآثار المصرية بجامعة القاهرة: إن جذور الحضارة المصرية القديمة قوية جدًا، وآثرت في حياة الإنسان أينما وجد، لافتًا إلى أن القدماء المصريين هم أول من اهتموا بالبناء وذلك من خلال بناء هرم زوسر بسقارة.

وأشار "بدران"، خلال حواره ببرنامج "صباح الورد" المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الإثنين، إلى أنه اهتمت الحضارة المصرية بالصحة، وقدمت وصفات طبية لجميع الأمراض، حتى أن المصري القديم استطاع تحديد جنس المولود بأدوات بسيطة، وذلك منذ 4 آلاف عام، موضحًا أن المصريين القدماء قاموا بأكثر العمليات الطبية دقة وهى التربنة، وعمليات التجميل، منوها بأن المصري القديم ساهم في الفنون والنقش، حيث ظهر المسرح في مصر القديمة قبل اليونان.

وأضاف أن الحضارة المصرية القديمة من أكثر الحضارات احتراما للمرأة، وهناك توصيات تؤكد على دور المرأة، وتشدد على احترامها وصيانة حقوقها، حيث كان المصري القديم يقدس المرأة ويبجلها.

ونوه بأن المصري القديم أشار إلى المرأة بلقب "ست الدار"، مؤكدًا أن المجتمع المصرى القديم تقدم واشتهر بسبب احترامه للمرأة وذلك مذكور وفقًا للنصوص والمنقوشات على المعابد والجدران.
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