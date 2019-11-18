مصر للطيران توقع اتفاقية مع جنرال إلكتريك في مجال الدعم الفني

وقعت شركة "مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية" وشركة "جنرال إلكتريك"، اليوم الاثنين، مذكرة تفاهم والتي بموجبها تقدم شركة جنرال إلكتريك للطيران، خدماتها الاستشارية في مجال صيانة محركات ‏الطائرات وإصلاحها وتعميرها، للمساعدة في تطوير إمكانات شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية لإصلاح محرك ‏الـ"CFM56-7B‏"، وذلك خلال فاعليات معرض دبي الدولي.



وصرح الطيار أحمد عادل، رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران، بأن الاتفاقية الشاملة تغطي الدعم الفني والخدمات الاستشارية لعمليات صيانة ‏محركات الطائرات وأجزائها وإصلاحها وتعميرها وغيرها، والذي يأتي في إطار العلاقة الوطيدة بين الشركتين في مجال الدعم الفني والصيانة، حيث تعد هذه الاتفاقية استكمالًا لأواصر التعاون بين الجانبين.



‏‏من جانبه، أكد المهندس مصطفي على الدين إمام، رئيس مجلس إدارة شركة "مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية" ‏أن شركته تقوم بزيادة حجم أعمالها في مجال صيانة ‏الطائرات وإصلاحها وفحصها وتتوسع في إمكاناتها باستخدام أحدث ما توصلت إليه ‏التكنولوجيا العالمية حتى يمكنها تقديم خدمات صيانة وإصلاح وتعمير متكاملة لمختلف أنواع ‏الطائرات، ومحركات الطائرات، ومكوناتها، حيث تعد شركة مصر للطيران للصيانة والأعمال الفنية مركزًا إقليميًا معتمدًا بمنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا وتقدم خدماتها في مجال الدعم الفني لأكثر من 130 شركة طيران حول العالم.



وأضاف أن الشركة قد تمكنت مؤخرًا من إضافة إمكانيات الصيانه للمحرك CFM56-7B ضمن أنشطتها والذي تم اعتماده من قبل الوكالة الأوروبية لسلامة الطيران إيازا. وبالتوسع في التعاون مع شركة "جنرال الكتريك" من خلال هذه الاتفاقية سيتمكن فرق العمل ومهندسو الصيانة من صقل خبراتهم وامكاناتهم في صيانة هذا الطراز من المحركات بكفاءة مما سيخدم العديد من العملاء الذين يستعينون بذات المحرك.



من ناحية أخرى، قال جيسون تونيش، نائب الرئيس ومدير عام المبيعات الدولية والتسويق بشركة "جنرال ‏إلكتريك": "إن العلاقة التي تربطنا بشركة مصر للطيران تمتد إلى أكثر من 40 عامًا لذا فهذا التعاون الجديد ما هو إلا امتدادًا للمشروعات المشتركة بين الشركتين، وتتطلع "جنرال إلكتريك" لمساعدة مصر ‏للطيران من خلال اتفاقية لتوسيع خبراتها في مجال إصلاح ‏محركات الطائرات وتعمير محركات الـCFM56-7B والمساهمة في تنفيذ استراتيجيتها التوسعية طويلة الأجل التي تعمل مصر للطيران على تفعيلها."‏