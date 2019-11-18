برامج توعية للشباب السيناوي.. تصحيح بعض المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف.. ومحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية وإطلاق مبادرة يلا نتعلم بالمجان في شمال سيناء

برامج توعية للشباب السيناوي

تصحيح بعض المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف

محاربة ظاهرة الدروس الخصوصية وإطلاق مبادرة "يلا نتعلم بالمجان "

مواجهة الظواهر السلبية ودعم الأخلاق الحميدة والقيم المجتمعية الإيجابية











كما تشمل مبادرة (مجتمعنا بلا تدخين) والتي تهدف لتقليل نسبة المدخنين والمدمنين في مدينة الشيخ زويد و مبادرة (قيمنا الجميلة) والتي تهدف إلي نشر الثقافة والقيم الحميدة في المجتمع بمدينة الشيخ زويد، هذا إلى جانب مبادرة (كلنا واحد) لسد احتياجات الفقراء والأيتام في مدينة الشيخ زويد.



وبرنامج لفصول التقوية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لمحاربة ظاهرة الدروس الخصوصية بإطلاق مبادرة "يلا نتعلم بالمجان " فى إطار توجه الدولة لمحاربة الدروس الخصوصية.



وأوضح إيهاب حسن عبد الوهاب مدير الشباب والرياضة بشمال سيناء أن المبادرة تأتي لإثراء روح العمل التطوعى لدى الشباب القائم على هذه المبادرة والوقوف لجانب الأسر، لقيت المبادرة إقبال عدد كبير من تلاميذ المدارس وكان للشباب الدور الرئيسى فى تقديم جرعات تعليمية لهم إضافية.



والبداية كانت بمركز شباب ضاحية السلام مبادرة يلا نتعلم بالمجان ويقوم على التنفيذ مجموعة من الشباب المتميز الذى يعمل جاهدا من أجل تقديم العون للطلاب فى جميع المراحل التعليمية. وفى مقر مركز الشباب مجانا.



كما أقيمت بعض الندوات التثقيفية حول الأمراض المتوطنة، وكيفية الوقاية منها، بحضور عدد من الشباب والسيدات والفتيات عضوات أندية الفتاة والمرأة فى مراكز الشباب.

نفذت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة شمال سيناء، عددا من برامج التوعية للشباب السيناوي وتصحيح بعض المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف.وحرصت مراكز الشباب في العريش وبئر العبد والشيخ زويد على تنظيم برنامج ندوات، في إطار بالتعاون مع الأزهر الشريف والأوقاف، للمشاركة في توعية الشباب وتصحيح بعض المفاهيم عندهم، في حضور عدد كبير من الشباب ورجال الدين من الأوقاف والأزهر الشريف، وذلك في إطار اهتمامات الدولة بتصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر المتطرف، وترسيخ قيم الأخلاق الإسلامية الصحيحة عند الشباب.كما نفذ مركز شباب قاطية المسابقة الثقافية الفتيات من عضوات المركز من طالبات المدارس والتى تستهدف إثراء عقول الفتيات بالثقافة العامة من معلومات أساسية بمختلف شتى مناحى الحياة.ونفذ مركز شباب الكوثر بإدارة الشيخ زويد بالتعاون مع إدارة البرلمان والتعليم المدنى اللقاء التوعوى تحت عنوان البرنامج القومى لمواجهة الظواهر السلبية ودعم الأخلاق الحميدة والقيم المجتمعية الإيجابية، ويأتى البرنامج فى اهتمامات الدولة فى تصحيح المفاهيم ومواجهة الفكر التكفيرى، وترسيخ قيم الأخلاق الإسلامية الصحيحة عند الشباب.ونفذت إدارة البرلمان والتعليم المدني بمديرية الشباب والرياضة بالمحافظة، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف، برنامج كيفية التخطيط وتنفيذ المبادرات المجتمعية بالتعاون مع مركز شباب الشيخ زويد.وتمكن الطلائع خلال التدريب من التوصل لمجموعة من المبادرات، وهي: مبادرة (مش هنكون اون لاين) والتي تهدف للتقليل من استخدام وسائل التواصل الاجتماعي علي مدار اليوم والرجوع للجلوس مع الاسرة والاصدقاء دون اللجوء للوصول لاستخدام التليفون، ومبادرة ( بأيدينا هنجملها) والتي تهدف إلي تنظيف وتجميل مركز الشيخ زويد وإزالة القمامة للحفاظ على بيئة نظيفة وجميلة خالية من الأمراض.