ياسمين صبري تتجول على الدراجة في المالديف





نشرت النجمة ياسمين صبري صورة جديدة على حسابها الخاص على موقع الصور والفيديوهات انستجرام، لتشارك متابعيها أحدث إطلالاتها.وتألقت ياسمين صبري في فستان أصفر مبهج، في جولة بالدراجة، في جزر المالديف أثناء قضائها عطلتها الخاصة.وخلال اليومين الماضيين نشرت ياسمين صبري العديد من الصور و الفيديوهات على حسابها من عطلتها بالمالديف، لتصبح حديث مواقع التواصل الإجتماعي خاصة بعد لقائها في برنامج صاحبة السعادة.