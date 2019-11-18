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تعليم

أستاذ بجامعة أسيوط يفوز بجائزة أفضل بحث منشور في العالم

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 03:59 م
رئيس جامعة أسيوط
رئيس جامعة أسيوط
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قســـم التعليـــم
أكد الدكتور طارق الجمال رئيس جامعة أسيوط أن كليات الجامعة تزخر بعدد من أعضاء هيئة التدريس وشباب الباحثين النابغين والمتميزين في مجالاتهم ، وهو ما تقابله إدارة الجامعة بالسعي إلى توفير كافة سبل الدعم والرعاية اللازمة لهم والتي من شأنها توفير مناخ علمي وبحثي يساعدهم على مواصلة عملهم على أساس من الابتكار والإبداع.

ومن جانبه أعلن الدكتور أحمد المنشاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث عن فوز الدكتور أحمد محمد عباس، الأستاذ المساعد بقسم أمراض النساء والتوليد بكلية الطب بجائزة روبرت هنت لأفضل بحث منشور على مستوى العالم فى مجال المناظير الرحمية لعام 2019 وذلك وفق ما أعلنته الأكاديمية الأمريكية لجراحى مناظير النساء AAGL: AMERICAN Academy of Gynecological Laparoscopists فى مؤتمرها الخامس والأربعين والمنعقد في مدينة فانكوفر بكندا في نوفمبر الجارى والتي تُعد أكبر هيئة دولية على مستوى العالم متخصصة فى مجال مناظير النساء .

وكشف الدكتور أحمد عباس أن بحثه الفائز يأتى بعنوان " تأثير عقارى الديكلوفيناك بوتاسيوم والهيدسين ن – بيوتيل بروميد على تخفيف الإحساس بالألم خلال إجراء منظار الرحم المكتبى والذي تم نشره فى 2018 فى مجلة التدخل الجراحي الدقيق لأمراض النساء Journal of Minimal Invasive Gynecology وهى المجلة الأولى على مستوى العالم المتخصصة في مناظير أمراض النساء .

وعن تفاصيل البحث أوضح الدكتور أحمد عباس أن المنظار الرحمي يُعد من أفضل الوسائل لتشخيص تأخر الحمل والإجهاض المتكرر والنزيف الرحمي ، ولكن من أهم عيوبه هو الألم الذي تشعر به السيدة خلال إجراء المنظار وبعد الانتهاء منه ، ولهذا تم إجراء البحث على129 سيدة بعيادة المناظير الرحمية بمستشفى صحة المرأة الجامعي والتي أثبتت نتائج البحث أن استخدام عقار الديكلوفيناك البوتاسيوم بجرعة 50 مجم قبل إجراء المنظار بساعة واحدة من شأنه تقليل الشعور بحدة الألم بنسبة 62% أثناء إجراء المنظار ، كما يقلل من المدة الزمنية لإجراء المنظار وكذلك يقلل من حاجة المريضة إلى مزيد من المسكنات عقب الانتهاء من إجرائه .
أستاذ بجامعة أسيوط يفوز بجائزة أفضل بحث منشور في العالم
أستاذ بجامعة أسيوط يفوز بجائزة أفضل بحث منشور في العالم
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