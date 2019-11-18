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رياضة

يانكون يركز على العرضيات في مران حراس مرمى الأهلي

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 05:36 م
صدى البلد
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عبدالحكيم أبوعلم
ركز يانكون ميشيل مدرب حراس مرمي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، على الكرات العرضية في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم على ملعب التتش، ضمن تحضيرات الجهاز الفني خلال المرحلة الثانية من فترة الإعداد.

وشارك في المران شريف إكرامي وعلي لطفي ومصطفى شوبير وأحمد طارق سليمان ورمضان مصطفى.

واكتفى حمزة حسين الحارس الذي تم تصعيده من قطاع الناشئين بتنفيذ برنامج تأهيلي.

ويخوض الأهلي تجربة ودية غدا أمام فريق الاتصالات ضمن استعدادات الفريق لمرحلة ما بعد التوقف التي تشهد الكثير من التحديات محليا وإفريقيا.
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