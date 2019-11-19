حصاد اسبوع الموجة ١٤ في البحيرة .. إزالة ٢١٦ حالة تعد على مساحة ٥٤ ألف متر من أراضى املاك الدولة .. وايداع ٩١٩ مليون جنيه من حصيلة تقنين أراضى الدولة.. صور

محافظ البحيرة عن استرداد حق الشعب:

استمرار حملات الموجة١٤ لاسترداد أراضى الدولة حتى يوم ٢٦ نوفمبر

ايداع ٩١٩مليون جنيه من حصيلة تقنين أراضى الدولة فى حساب حق الشعب

التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات للحفاظ على الرقعة الزراعيةوتأكيدا لهيبة الدولة

تنفيذ 38 قرار إزالة على المجارى المائية بنطاق مراكز إدكو والتحرير والرحمانية على مساحة ١٢٥٠٠م





تواصل الأجهزة التنفيذية المختصة بمحافظة البحيرة أعمالها لتنفيذ قرارات إزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة فى اطار الموجة ١٤ لاسترداد أراضي الدولة "حق الشعب"، والذى انطلقت منذ يوم ١١ نوفمبر ولمدة خمسة عشر يوما وذلك في إطار تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعدم التهاون والتصدي بكل حسم لأي شكل من أشكال التعديات، على أملاك الدولة والأراضي الزراعية، بالتنسيق بين جميع أجهزة الدولة.





وأكد المحافظ على التنسيق المستمر بين جميع الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال غرفة عمليات رئيسية، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكل مراكز المحافظة مشيرا إلى أن لجان تقنين الأراضي المُشكّلة على مستوى مدن المحافظة تُمارس عملها بانتظام، للانتهاء من تقنين أوضاع الجادين ممن تقدموا بطلبات التقنين وفقًا للقانون، مشيرًا الى أنه تم تقديم كل التسهيلات للإسراع بعمليات التقنين وتحصيل حق الدولة والشعب.





أوضح محافظ البحيرة أن إجمالي عقود التقنين التي وقعتها المحافظة خلال الفترة الماضية بلغت 332 عقدًا للتقنين منها 96 عقدًا للأراضي زراعية بإجمالي مساحة 47.3 ألف فدان، و236 عقدًا للأراضي مباني بإجمالي مساحة 56.4 ألف متر مربع، وذلك بعد استيفاء جميع الشروط والموافقات النهائية من كل الجهات المعنية وسداد رسوم الفحص والمعاينة، حيث بلغت إجمالي المبالغ التي تم إيداعها في حساب حق الشعب 919 مليون جنيه.





وشدد اللواء آمنه على التعامل بكل حزم مع كافة أشكال التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة وسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها للحفاظ على الرقعة الزراعية وردع المخالفين وتأكيد هيبة الدولة واسترداد حقها كاملًا مطالبا بتكثيف حملات إزالة التعديات المخالفة على المجارى المائية وتنفيذ قرارات الإزالة الصادرة بشأنها .





وشهدت الموجة ال١٤ حالة من الاستنفار التام بجميع الوحدة المحلية بنطاق المحافظة مستخدمة جميع المعدات الثقيلة من لوادر وجرارات فى عمليات الإزالة وفى ثانى يوم للموجة أكد اللواء هشام آمنه محافظ البحيرة ،على ازالة 52 حالة تعدى على مساحة 3977 م2 خلال حملة مكبرة تم تنفيذها بمراكز دمنهور وكفر الدوار وابو المطامير وكوم حمادة والمحمودية لإستعادة أراضى أملاك الدولة «حق الشعب» ، مشيرًا إلى وجود تنسيق كامل ومستمر بين الأمن وكافة الأجهزة التنفيذية المعنية من خلال غرفة عمليات رئيسية ، لمتابعة تنفيذ قرارات الإزالة على التعديات بكافة مراكز المحافظة .





وتضمنت قرارات التنفيذ إزالة 7 حالات تعدى بمركز ابو المطامير على أراضي أملاك الدولة بمساحة 1540 متر ، تابعة لهيئة الاثار وتنوعت حالات التعديات ما بين "أسوار بالطوب الأبيض وعشش "، وذلك بنطاق قرية كوم تروجي التابعة لزاوية صقر ،وازالة 10 حالات تعدى على مساحة 62 متر بمركز كفر الدوار على طريق "كفر الدوار - أبو المطامير" بنطاق قرى "سيدي غازي، وكوم البركة"، عبارة عن لافتات إعلانية.





وفى مركز كوم حماده ، تمكنت الحملة من إزالة 15 حالة تعدى على مساحة 1348 م2 بالاضافة إلى إزالة 15 حالة تعدى بدمنهور على مساحة 144 م2 .

كما تم ازالة 7 حالات بنطاق مركز المحمودية على مساحة إجمالية بلغت 1028 م2 بواقع 3 حالات حماية النيل بقرية ديروط على مساحة 832 م وحالتين تابعة للآثار بقريتى دسيا وفيشا على مساحة 145 م وحالتين تابعتين للرى بالعطف على مساحة 51 م





ومن جانبه أشار المهندس حازم الأشمونى السكرتير العام للمحافظة الى إزالة 71 حالة تعدى على مساحة 20179 م² خلال الحملة المكبرة التى تم تنفيذها بمراكز دمنهور وكفر الدوار وأبو المطامير حوش عيسى وشبراخيت وبدر ضمن الموجة الـ 14 من حملات إسترداد أراضي الدولة وإستعادة أملاك الدولة «حق الشعب» .





ومنها إزالة 11 حالات تعدى على حرم ترعة النوبارية بمركز أبو المطامير ، بمساحة 165م ، كما تم إزالة عدد 7 حالات تعدى على مساحة 3470م2 بمركز كفر الدوار على بقرية الأمراء بنطاق المركز، تنوعت ما بين "مبانى، تشوينات" وتجمعات طوب" وفى مركز دمنهور، تمكنت الوحدة المحلية ، من إزالة 20 حالة تعدي على أملاك الهيئة العامة للطرق على مساحة 145 م2 بنطاق قرية إفلاقة عبارة أكشاك وعشش ولافتات إعلانية .





كما تم بمركز حوش عيسى ، إزالة 3 حالات تعدي على أملاك الدولة على مساحة 195 م2 ، منها حالتين أراضي ملك هندسة ري حوش عيسى ، وحالة ملك هيئة الآثار بنطاق قرية أبو الشقاف في مركز بدر ، فقامت الوحدة المحلية بإزالة 22 حالة تعدي على أراضي ملك هندسة الري بمساحة 15850 م2 ،بنطاق قرية النجاح ، كما تمت إزالة 8 حالات تعدي على أراضي ملك الري على ساحة 354م2 ، بقريتي محلة فرنوى وأورين بمركز شبراخيت .





وواصلت حملات الموجة ال١٤,فاعليتها لاسترداد أراضى أملاك الدولة بادكو والرحمانية وتمكنت من تنفيذ 21 قرار إزالة على مساحة ألف متر وقامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الرحمانية ، بتنفيذ 16قرار إزالة بمساحة 390متر أراضي أملاك دولة ولاية حماية النيل ، وفي مركز إدكو تمكنت الوحدة المحلية من إزالة 5 حالات تعدي على أراضي ملك الري والصرف على مساحة 610 م2 .





كما تم تنفيذ 38 قرار إزالة على المجارى المائية بنطاق مراكز ( إدكو والتحرير والرحمانية ) على مساحة 12 ألف و450 متر2 منها 6 قرارات إزالة بزمام هندسة صرف ادكو عبارة عن تشوينات وزراعات مخالفة بمساحة 6100 متر2 بزمام الإدارة العامة لصرف شمال البحيرة.





و تنفيذ عدد 5 قرارات إزالة لزراعة جسور ترع بالمخالفة بهندسة ري مركز التحرير الجنوبي بالإدارة العامة لرى غرب البحيرة بالتنسيق مع مركز شرطة بدر بمسطح 5050 متر بالإضافة إلى تنفيذ 20 قرار إزالة قانون 48 لحوش بالمجري المائي بمسطح حوالي 280م٢ بالتنسيق مع مركز شرطة الرحمانية وشرطة شبراخيت وقوات الأمن بزمام هندسة حماية النيل دسوق بالإدارة العامة لحماية نيل شمال رشيد .



