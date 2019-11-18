ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

حفاظا على أرواح المواطنين.. مبادرة لتغطية وعزل أعمدة الإنارة في شبرا الخيمة

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:27 م
مبادرة لتغطية وعزل
مبادرة لتغطية وعزل أعمدة الإنارة
Advertisements
إبراهيم الهوارى
أطلق حي شرق شبرا الخيمة حملة جديدة لعزل وتغطية ورفع درجات الأمان بأعمدة الإنارة في نطاق الحي تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء وسقوط الأمطار وحرصا على حياة المواطنين.

وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحي أنه كلف الإدارات التنفيذية بمراجعة جميع أعمدة الإنارة بنطاق الحي والعمل على صيانتها حيث بدأت الأجهزة التنفيذية بحي شرق تنفيذ خطة مراجعة وصيانة الأعمدة وعزل الأسلاك الكهربائية.

وأشار بكر إلى أن المبادرة بدأت أعمالها فى التنفيذ أمام مجمعي مدارس الشيماء وأسماء بنت أبي بكر لتمتد إلى جميع المناطق تباعا وذلك للعمل على توفير التأمين والحماية بتركيب أغطية على الأجزاء المكشوفة بعد أعمال العزل، ومن المقرر أن يجرى تعميم المبادرة على مدن المحافظة.
حفاظا على أرواح المواطنين.. مبادرة لتغطية وعزل أعمدة الإنارة في شبرا الخيمة
حفاظا على أرواح المواطنين.. مبادرة لتغطية وعزل أعمدة الإنارة في شبرا الخيمة
حفاظا على أرواح المواطنين.. مبادرة لتغطية وعزل أعمدة الإنارة في شبرا الخيمة
حفاظا على أرواح المواطنين.. مبادرة لتغطية وعزل أعمدة الإنارة في شبرا الخيمة
حفاظا على أرواح المواطنين.. مبادرة لتغطية وعزل أعمدة الإنارة في شبرا الخيمة
AdvertisementS

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

استعدادا للأمطار.. عزل وتأمين أعمدة الإنارة والكابلات بالإسكندرية

ترشيحاتنا

حكم الشراء بالفيزا كارد واحتساب فائدة.. الأزهر والإفتاء: حرام في هذه الحالة

النغنوغ حبيبة بابا.. محمد علي سليمان يكشف حقيقة وجود خلافات مع ابنته أنغام

وزير الرياضة للاعبي المنتخب الأولمبي: ننتظر تحقيق حلم التأهل للأولمبياد غدا

مفاجأة من ولي العهد السعودي.. تركي آل الشيخ يزف بشرى للسعوديين

حسام البدري يشعل السوشيال ميديا ويتصدر تويتر بعد تعادل المنتخب مع جزر القمر

بأغنية لـ نجاة.. متسابقة ذا فويس تدخل الأعلى مشاهدة

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الرياضة للاعبي المنتخب الأولمبي: ننتظر تحقيق حلم التأهل للأولمبياد غدا

هنتعشى إيه النهاردة .. طعمية عدس وبطاطس كروكيت وسلطة كول سلو

لكل اسم حكاية | سفينة إنجليزية غارقة برأس محمد تتحول لـ متحف حربي في الأعماق