حفاظا على أرواح المواطنين.. مبادرة لتغطية وعزل أعمدة الإنارة في شبرا الخيمة

أطلق حي شرق شبرا الخيمة حملة جديدة لعزل وتغطية ورفع درجات الأمان بأعمدة الإنارة في نطاق الحي تنفيذا لتعليمات الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية بضرورة اتخاذ التدابير الاحترازية والاحتياطات اللازمة لمواجهة فصل الشتاء وسقوط الأمطار وحرصا على حياة المواطنين.



وقال الدكتور بكر عبدالمنعم رئيس الحي أنه كلف الإدارات التنفيذية بمراجعة جميع أعمدة الإنارة بنطاق الحي والعمل على صيانتها حيث بدأت الأجهزة التنفيذية بحي شرق تنفيذ خطة مراجعة وصيانة الأعمدة وعزل الأسلاك الكهربائية.



وأشار بكر إلى أن المبادرة بدأت أعمالها فى التنفيذ أمام مجمعي مدارس الشيماء وأسماء بنت أبي بكر لتمتد إلى جميع المناطق تباعا وذلك للعمل على توفير التأمين والحماية بتركيب أغطية على الأجزاء المكشوفة بعد أعمال العزل، ومن المقرر أن يجرى تعميم المبادرة على مدن المحافظة.