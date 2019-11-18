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رياضة

يحيا الهلال مع الصليب | أحمد حسن يشعل السوشيال ميديا | شاهد

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 08:23 م
احمد حسن
احمد حسن
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مصطفى كرم
شارك أحمد حسن لاعب المنتخب المصري السابق جمهوره بصورة له عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات إنستجرام.

وظهر أحمد حسن وهو يرتدي تيشرت عليه علامة مفتاح الحياة الفرعوني وهو جالس بأحد الكافيهات العامة.

وانهالت عليه التعليقات من متابعيه على الصورة وجاء تعليق أحد متابعيه قائلا: "صليب صليب انا عارف".

ليرد أحمد حسن قائلا: "يحيا الهلال مع الصليب يا كوتش".

وجاء تعليقات متابعيه بين "منور يا ابو الكباتن" و"متألق كاالعادة" و"احلى عميد لاعبي العالم" و"الصقر واحد بس".
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