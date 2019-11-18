ليس لدينا ما نخفيه.. عمرو مروان: تقرير المقررة الأممية عن وفاة مرسي غير مهني

قال المستشار عمر مروان، وزير شئون مجلس النواب، إننا ليس لدينا ما نخفيه في ملف حقوق الإنسان وسوف نعالج أي قصور إن وجد.



وأضاف عمر مروان في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" لا يوجد تعذيب داخل السجون على الإطلاق، وسألت احد السجناء منذ سنوات وقال لي الكلام ده ميصحش وأكد لي أن المعاملة طيبة وبها احترام ".



واكمل عمر مروان:" المنظمات الحقوقية الممولة من الخارج تصدر تقارير ممولة مزعومة عن ملف حقوق الإنسان من أجل تشويه صورة مصر أمام العالم ".



وتابع عمر مروان:" المقررة الأممية أرسلت جوابا إلى مصر للحصول على معلومات حول وفاة المعزول محمد مرسي وقبل وصول الجواب لي أصدرت بيانا غير مهني عن وفاة محمد مرسي ولم تنتظر رد مصر، وقمنا بتسجيل الشكوى وسجلنا مخالفة ضدها".

