الردع واجب.. تحرك عاجل من البرلمان بشأن واقعة التنمر ضد شاب أفريقي

أكد العميد جمال محفوظ أمين سر لجنة الشئون الافريقية بمجلس النواب، ان التنمر والتعرض لأى أخ عربى أو افريقي متواجد على الاراضى المصرية أمر مرفوض تماما، معقبا:" تابعت واقعة تنمر وتعدٍ بالسب والقذف علي شاب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء والامر احزننى للغاية".



وتابع جمال محفوظ خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، كنت منتظرا وعلى ثقة بأن وزارة الداخلية ستتحرك لاتخاذ اجراء ضد الطلاب المصريين الذين تنمروا بالشاب الافريقى، لافتا إلى ان تحركات وزارة الداخلية فى هذا الامر تتسق مع السياسة العامة للدولة المصرية التى بدأت بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى لإرجاع العلاقات المصرية الافريقية إلى نصابها الطبيعى بعد فترة الفتور التى مرت بها ما قبل 2011، واتخاذ الاجراءات اللازمة ضد الـ 3 طلاب المتنمرين بالشاب الافريقى رداع للغير.



وطالب أمين سر لجنة الشئون الافريقية، بعمل حملات توعية للنشء المصرى بشأن طيبعة التعامل مع أى وافد أو مقيم يحمل جنسية غير المصرية وأن للجميع نفس الحقوق التى يتمتع بها الشعب المصرى مادام مقيما على أرض مصر المضيافة، مؤكدا أن الشعوب الافريقية تحمل مشاعر الود والاحترام لمصر وتدعمها فى العديد من القضايا الراهنة.



والقى رجال المباحث بالقاهرة القبض علي ٣ طلاب لاتهامهم بالتنمر والتعدى بالسب والقذف علي شاب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء ، وتم تحرير محضر وتولت النيابة التحقيق .



بداية الواقعة كانت عندما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي فيديو يظهر فيه ٣ أشخاص ينهالون بالسباب علي طالب افريقي الجنسية بسبب بشرته السمراء .



ورصدت أجهزة الامن الفيديو وتم تحديد هوية الـ٣ أشخاص وتبين انهم طلاب بالثانوي ومن خلال تحديد محل سكنهم تم ضبطهم وتم عرضهم علي النيابة العامة للتحقيق.