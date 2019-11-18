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رياضة

لاعب الاتحاد السكندري يجري جراحة الرباط الصليبي | صور

الإثنين 18/نوفمبر/2019 - 11:45 م
كريم الديب
كريم الديب
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حسام الحارتي
أجري كريم الديب ، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد السكندري جراحة الرباط الصليبي بأحد مستشفيات القاهرة الكبرى.

ويغيب كريم الديب عن الملاعب لمدة ستة أشهر على أن يقوم ببدء مرحلة التأهيل خلال الأيام المقبلة ، لعودته من جديد، خصوصا في ظل اعتماد طلعت يوسف المدير الفني للفريق بشكل رسمي على لاعب الفريق كونه أحد العناصر الفريق الأساسية.

وتعرض لاعب الفريق السكندري لقطع في الرباط الصليبي خلال مواجهة الهلال المطروحي وديا استعدادا لعودة الدوري الممتاز .
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