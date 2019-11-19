ميسي ينقذ الأرجنتين من الهزيمة أمام أوروجواي.. فيديو

انتهت احداث المباراة بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي بنتيجة 2-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الإثنين.



وجاءت أهداف أوروجواي في الدقيقتين 34 و 69 ، عن طريق إدينسون كافاني ولويس سواريز .



وقلص منتخب الارجنتين النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق أجويرو، فيما نجح ميسي في إضافة الهدف الثاني في الوقت بدلا من الضائع من المباراة.