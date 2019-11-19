ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

ميسي ينقذ الأرجنتين من الهزيمة أمام أوروجواي.. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 12:32 ص
جانب من لقاء اليوم
جانب من لقاء اليوم
Advertisements
حسن العمدة
انتهت احداث المباراة بين منتخبي الأرجنتين وأوروجواي بنتيجة 2-2 في المباراة الودية التي جمعتهما مساء الإثنين.

وجاءت أهداف أوروجواي في الدقيقتين 34 و 69 ، عن طريق إدينسون كافاني ولويس سواريز .

وقلص منتخب الارجنتين النتيجة في الدقيقة 63 عن طريق أجويرو، فيما نجح ميسي في إضافة الهدف الثاني في الوقت بدلا من الضائع من المباراة.
AdvertisementS

ترشيحاتنا

هانى حتحوت يكشف مفاجأة عن إقالة حسام البدري | فيديو

بعد التعادل مع جزر القمر.. موعد أول مباراة رسمية لمنتخب مصر

فتح المقص ليلا.. حرّمه الأجداد.. خبير طاقة يكشف معلومات مهمة.. والأزهر يحسم الأمر

أمير قطر يرسل برقية إلى رئيس الإمارات.. ما السبب؟

الردع واجب.. تحرك عاجل من البرلمان بشأن واقعة التنمر ضد شاب أفريقي

ترتيب مجموعة مصر في تصفيات أمم إفريقيا 2021

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فورد موستنج ماخ اي SUV الكهربائية تكشف عن نفسها رسميا.. صور

تعرف على أفضل وأسوأ مدن العالم لقيادة السائقين

زوج يتخلى عن وظيفته ومنزله للسفر في رحلة حول العالم مع أسرته.. شاهد