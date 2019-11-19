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منوعات

مدينة مصرية تفوز بأفضل وجهة للغوص في العالم.. التفاصيل

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 03:21 ص
صدى البلد
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نهى حمدي
فازت مصر بالمركز الثاني كأفضل وجهة للغوص في العالم، وفقًا للتصويت الذي أجرته مجلة الغوص الدولية Dive Travel للعام 2019.

وتعتبر Dive Travel واحدة من أهم المجلات الدولية في مجال الغوص، حيث استمر التصويت لهذه المسابقة لمدة عام بمشاركة أكثر من 30،000 غواص في جميع أنحاء العالم، وجاءت إندونيسيا في المقام الأول ، تليها مصر ثم المكسيك.

وقال الخبير السياحي عصام علي إن الفوز في هذه المسابقات يساعد في ترويج وتسويق السياحة المصرية في السوق الدولية ويعمل كأفضل دعاية للسياحة المصرية، مضيفًا أن رياضة الغوص أصبحت عنصرا رئيسيا في صناعة السياحة في مصر.

وأوضح أن مصر بها أكثر من 400 نوع مسجل من الشعاب المرجانية ، ومئات الأنواع السمكية ، 20٪ منها مستوطنة ، بالإضافة إلى مناطق الغوص المذهلة مثل رأس محمد ، وجزر الشقيق ، وشعاب (القديس يوحنا) في مرسى علم والجزيرة المشهورة حطام سفينة غارقة الإنجليزي SS Thistlegorm.
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