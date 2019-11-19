على النكد دور.. قاموس كلمات تستفز الرجال

العلاقة بين الرجل والمرأة من أصعب وأعقد العلاقات البشرية، فقد يحاول كل منهما فك طلاسم الشخص الآخر وتجاوز أنفاق العلاقة المظلمة دون خسائر، ولكن في رحلة "القط والفأر" هناك قاموس من الكلمات تحفظها الفتيات ويعرفها الرجال عن ظهر قلب، ويتمنى لو أنها تحذف للأبد.



ففي اليوم العالمي للرجل، والذي يحل اليوم 19 نوفمبر، نقدم بعضا من الكلمات التي تُعجز الرجال عن الكلام، فمن ضمن القاموس الجامع والشامل كلمة "مفيش" وهو الرد الحاضر على لسان الفتيات دومًا في أي مشكلة، يتبعها نظرة من الفتاة في اللا شيء، وأحيانًا تتسابق الدموع من عينيها، لتثبت أنه "مفيش فعلًا"، في هذه الحالة يكون المطلوب من الرجل أن يواظب على سؤال "مالك؟"، ليجد "سامح" شاب في العشرينات أن مفاوضات "كامب ديفيد" كانت أيسر من سؤال "مالك ومفيش".



"الاهتمام مبيطلبش" الجملة الأكثر انتشارًا بين الفتيات والرجال، فقد تنتظر البنات من زوجها أو خطيبها أو حبيبها أن يغمرها بالاهتمام على الدوام، ودون انقطاع، سواء بالكلمات اللطيفة او الهدايا، أو المواقف البسيطة التي تثبت حقًا أنه يحبها حبًا جمًا، ولكن وسط مشاغل الرجال تضيع الاهتمام ويجد نفسه أمام حائط "الاهتمام مبيطلبش"، فقد تلقى على مسامع "كريم" أكثر من صباح الخير:" أنا بقف عاجز قدام الجملة دي".



القاموس ليس مقتصرًا على الجمل والكلمات فقط، بل تلعب "الإيموشن" دورًا هامًا في العلاقات العاطفية، فـ ظهور الوجه المبتسم يعني الإعلان الرسمي لخلاف جديد، فقد تقابل الفتيات قرار من حبيبها يتنافى مع رغباتها بالـ"إيموجي المبتسم على خفيف"، ومن هنا تدق طبول الحرب وخاصًة عندما يقول :"انا نازل القهوة أو هقابل أصحابي"، فيخوض "مصطفى" حروبًا شديدة مع هذا "الإيموشن:" بعاني معاناة رهيبة مش أنا لوحدي أنا والرجالة الغلبانة، حقيقي بتستفز بشدة".



الكثير من الكلمات قادرة على إشعال فتيل الخلافات، واستفزاز الرجل بكل سهولة مثل سؤالها المستمر :" أنت مبقتش تحبني ؟" والذي يعد من الأسئلة اليومية، والتي ترغب به الفتاة أن تطمئن على مستوى العلاقة بينهم، ولكن للرجال رأي آخر، فيقول "محمد عباس" شاب متزوج حديثًا:" السؤال ده مكرر عليا يوميًا، كثرته معناه أنها غير واثقة في مشاعري تجاهه وده يضايق، لو مش بحبك هكلمك أو اتجوزك ليه؟".



ويختتم القاموس بكلمة "طيب" التي يصحبها موجة غضب من الفتاة وتعتبر إعلان لحالة زعل "قمص" قد يستمر لعدة ساعات أو أيام، ما أن يسمع "حسام" أو يرى كلمة "طيب" يأخذ ساترًا:" كلمة من 3 أحرف لكنها تقوم الدنيا ومتقعهدش، ساعتها بكرس نفسي للخناقة"، مستعدًا لسماع "ما انت لو مهتم كنت عرفت لوحدك أو أنت عارف أنت عملت أيه" وسؤال" انا أحلى ولا هي؟!" يرى "حسام" أنه سؤال غير مفهوم بالنسبة له:"أيوة يعني أنتي عايزة ايه؟" ليختتم "احنا بنعاني" .

