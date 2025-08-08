هدية من الغندور لصاحب التوقع الصحيح لـ مباراة الزمالك وسيراميكا

طرح الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" مسابقة تفاعلية لمتابعيه، طالبًا منهم توقع نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا المرتقبة.



وكتب الغندور في منشوره :"توقعاتكم لمباراة الزمالك وسيراميكا.. وصاحب التوقع الصحيح هيفوز بـ تيشيرت للنادي اللي بيشجعه، هدية بسيطة مني".



تنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 اليوم الجمعة بثلاث مواجهات قوية:

وادي دجلة × بيراميدز

المصري × الاتحاد السكندري

سيراميكا كليوباترا × الزمالك

وتشهد نسخة هذا الموسم مشاركة 21 فريقًا، بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وهو ما زاد من سخونة الاستعدادات الفنية والإدارية، حيث أغلقت فترة القيد الصيفي بعد تعزيز الأندية صفوفها بعدد كبير من الصفقات المميزة.