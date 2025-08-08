قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن ترحب بتكليف الجيش اللبنانى بحصر السلاح فى يد الدولة
سفير أمريكا بإسرائيل: ترامب حسم الأمر ولا مستقبل لـ حماس في غزة
جامعة عين شمس الأهلية: خط ساخن لدعم المتقدمين وتسهيل خطوات الالتحاق
سعر أغلى عيار ذهب اليوم 8-8-2025
صحيفة ألمانية: ترامب يفاجئ ميرتس برد غير متوقع على لقاء بوتين بمبعوثه
النقل تكشف تفاصيل اشتراكات الأتوبيس الترددي للطلاب.. طريقة التقديم
الأرض تحت التهديد .. علماء يحذرون من عاصفة مغناطيسية قوية اليوم الجمعة
تجديد تكليف المستشار محمد الفيصل برئاسة الجهاز المركزي للمحاسبات
هؤلاء الأشخاص أكثر عرضة لنقص فيتامين ب
عدي الدباغ: أنا الهداف التاريخي لمنتخب فلسطين
تحركات مكثفة .. ماكرون يتواصل مع زيلينسكي وقادة أوروبا عقب لقاء بوتين وويتكوف
رياضة

هدية من الغندور لصاحب التوقع الصحيح لـ مباراة الزمالك وسيراميكا

خالد الغندور
خالد الغندور
منار نور

طرح الإعلامي خالد الغندور عبر صفحته الرسمية على "فيسبوك" مسابقة تفاعلية لمتابعيه، طالبًا منهم توقع نتيجة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا المرتقبة.


وكتب الغندور في منشوره :"توقعاتكم لمباراة الزمالك وسيراميكا.. وصاحب التوقع الصحيح هيفوز بـ تيشيرت للنادي اللي بيشجعه، هدية بسيطة مني".


تنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 اليوم الجمعة بثلاث مواجهات قوية:

وادي دجلة × بيراميدز
المصري × الاتحاد السكندري
سيراميكا كليوباترا × الزمالك

وتشهد نسخة هذا الموسم مشاركة 21 فريقًا، بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وهو ما زاد من سخونة الاستعدادات الفنية والإدارية، حيث أغلقت فترة القيد الصيفي بعد تعزيز الأندية صفوفها بعدد كبير من الصفقات المميزة.

خالد الغندور الزمالك سيراميكا كيلو باترا

