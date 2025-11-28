مثال يحتذى به.. إسلام صادق بعد موقف الخطيب مع رمضان صبحي

علق الإعلامي إسلام صادق، على موقف محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي في قضية اللاعب رمضان صبحى.

وكتب إسلام صادق عبر حسابه فيسبوك: "الخطيب يضرب مثالا يحتذى به ويكلف فريق الاهلي القانوني للدفاع عن رمضان صبحي في أزمته والوقوف بجواره بقضية المنشطات في موقف يحسب لرئيس النادي الأهلي وأحد رموز الرياضة المصرية والإفريقية والعربية".

وكلّف الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، المستشار القانوني شادي البرقوقي بالانضمام بعد التنسيق إلى فريق الدفاع عن رمضان صبحي في الإجراءات القانونية الجارية حاليًا، باعتباره أحد أبناء القلعة الحمراء.

ووجّه الخطيب الدكتور عبد الله شحاتة، المستشار القانوني الرياضي بالنادي، لتقديم كل أشكال المساندة القانونية في ملف قضية المنشطات، وذلك بالتعاون والتنسيق الكامل مع الفريق القانوني الخاص باللاعب، لضمان توفير الدعم اللازم في هذه المرحلة.