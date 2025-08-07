قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا .. ماذا يفعل الزمالك تحت قيادة محمود البنا

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري القسم الأول "دوري نايل"، إلى الحكم الدولي محمود البنا، والتي تُقام غدًا الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025.

ويُعاونه في إدارة اللقاء:

أحمد توفيق طلب: حكم مساعد أول

طارق مصطفى: حكم مساعد ثان

وليد عبد الرازق: حكم رابع

أحمد الغندور: حكم فيديو (VAR)

هيثم عثمان: مساعد حكم فيديو

أرقام محمود البنا مع الزمالك: الأفضلية للفارس الأبيض

أدار الحكم محمود البنا حتى الآن 36 مباراة لنادي الزمالك في مختلف البطولات، حقق خلالها الفريق الأبيض:

19 فوزًا

7 تعادلات

10 هزائم

كما شهدت هذه المباريات:

66 بطاقة صفراء للاعبي الزمالك

بطاقة حمراء مباشرة واحدة

3 بطاقات حمراء بإجمالي

14 ركلة جزاء احتُسبت لصالح الفريق

وسبق للبنا إدارة مباراتين قمة بين الأهلي والزمالك:

القمة الأولى: فاز الأهلي 2-1، وأضاع الزمالك ركلة جزاء عن طريق محمود علاء.

القمة الثانية: فاز الأهلي 4-1، وسجل زيزو ركلة جزاء للزمالك.

وكانت آخر مباراة أدارها البنا للزمالك أمام إنبي بتاريخ 4 مارس 2025، وفاز بها الزمالك بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ17 من الموسم الماضي.

انطلاق الدوري المصري.. موسم بـ21 فريقًا

تنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 غدًا الجمعة بثلاث مواجهات قوية:

وادي دجلة × بيراميدز

المصري × الاتحاد السكندري

سيراميكا كليوباترا × الزمالك

وتشهد نسخة هذا الموسم مشاركة 21 فريقًا، بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وهو ما زاد من سخونة الاستعدادات الفنية والإدارية، حيث أغلقت فترة القيد الصيفي بعد تعزيز الأندية صفوفها بعدد كبير من الصفقات المميزة.