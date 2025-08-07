قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
واشنطن تُطلع الأوروبيين على فحوى لقاء بوتين وويتكوف وسط تحركات لعقد قمة مع ترامب
10 تسبيحات تجعل المستحيل سهلًا والدعاء مستجابًا.. أوصى بها النبي
تشييع جنازة سيدة وطفلها انهار عليهما سقف منزلهما في البراجيل .. صور
رشوان توفيق يذرف الدموع على الهواء.. حكايات لا تنسى عن والدته
سفير السودان بالقاهرة: زيارة رئيس الوزراء تؤكد الشراكة الاستراتيجية مع مصر
الخطيب يكرم رجال وسيدات التنس بالأهلي بعد الفوز بالدوري .. صور
مصر تُعيد الروح لغزة .. والأسواق تحتفل بانهيار الأسعار
مصرع شخص وإصابة 11 آخرين في انقلاب ميكروباص بصحراوي ملوي جنوب المنيا
قائمة نادي بيراميدز لمواجهة وادي دجلة بالجولة الأولي بالدوري
اللي خايف ميجيش.. خالد الغندور يوجع رسالة غامضة قبل بدء الدوري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
رياضة

قبل مواجهة سيراميكا كليوباترا .. ماذا يفعل الزمالك تحت قيادة محمود البنا

الزمالك
الزمالك
حمزة شعيب

أسندت لجنة الحكام بالاتحاد المصري لكرة القدم إدارة مباراة الزمالك وسيراميكا كليوباترا، ضمن منافسات الجولة الأولى من دوري القسم الأول "دوري نايل"، إلى الحكم الدولي محمود البنا، والتي تُقام غدًا الجمعة الموافق 8 أغسطس 2025.

ويُعاونه في إدارة اللقاء:

أحمد توفيق طلب: حكم مساعد أول

طارق مصطفى: حكم مساعد ثان

وليد عبد الرازق: حكم رابع

أحمد الغندور: حكم فيديو (VAR)

هيثم عثمان: مساعد حكم فيديو

أرقام محمود البنا مع الزمالك: الأفضلية للفارس الأبيض

أدار الحكم محمود البنا حتى الآن 36 مباراة لنادي الزمالك في مختلف البطولات، حقق خلالها الفريق الأبيض:

19 فوزًا

7 تعادلات

10 هزائم

كما شهدت هذه المباريات:

66 بطاقة صفراء للاعبي الزمالك

بطاقة حمراء مباشرة واحدة

3 بطاقات حمراء بإجمالي

14 ركلة جزاء احتُسبت لصالح الفريق

وسبق للبنا إدارة مباراتين قمة بين الأهلي والزمالك:

القمة الأولى: فاز الأهلي 2-1، وأضاع الزمالك ركلة جزاء عن طريق محمود علاء.

القمة الثانية: فاز الأهلي 4-1، وسجل زيزو ركلة جزاء للزمالك.

وكانت آخر مباراة أدارها البنا للزمالك أمام إنبي بتاريخ 4 مارس 2025، وفاز بها الزمالك بثلاثية نظيفة ضمن الجولة الـ17 من الموسم الماضي.

انطلاق الدوري المصري.. موسم بـ21 فريقًا

تنطلق بطولة الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026 غدًا الجمعة بثلاث مواجهات قوية:

  • وادي دجلة × بيراميدز
  • المصري × الاتحاد السكندري
  • سيراميكا كليوباترا × الزمالك

وتشهد نسخة هذا الموسم مشاركة 21 فريقًا، بعد قرار اتحاد الكرة بإلغاء الهبوط في الموسم الماضي، وهو ما زاد من سخونة الاستعدادات الفنية والإدارية، حيث أغلقت فترة القيد الصيفي بعد تعزيز الأندية صفوفها بعدد كبير من الصفقات المميزة.

الزمالك محمود البنا سيراميكا

ليلي علوي
طرق سحرية لتحسن معدل الذكاء
فوائد صحية لإستخدام الكمون
دلال عبد العزيز ودنيا وايمي سمير غانم
