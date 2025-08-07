خالد الغندور يعلق على تواجد لاعبين عرب في قائمة المرشحين للكرة الذهبية

علق الإعلامي خالد الغندور، على وجود محمد صلاح نجم ليفربول، واللاعب المغربي أشرف الحكيمي ضمن قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025

وكتب الغندور على حسابه الشخصي بموقع فيسبوك: "شرف ما بعده شرف ولأول مرة ٢ لاعيبة عرب في القائمة النهائية لمجلة الفرانس فوتبول لأفضل لاعب في العالم محمد صلاح المصري و اشرف حكيمي المغربي".

وجاء النجم المصري محمد صلاح، هداف فريق ليفربول والمنتخب الوطني، في صدارة قائمة المرشحين لجائزة الكرة الذهبية لأفضل لاعب في العالم لعام 2025، وسط منافسة شرسة مع مجموعة من أبرز نجوم كرة القدم العالمية، وعلى رأسهم الفرنسي عثمان ديمبيلي والإسباني لامين يامال.

ويعد محمد صلاح، صاحب الـ33 عامًا، من أبرز الأسماء المطروحة بقوة في سباق التتويج بالجائزة، بعد موسم مميز على المستوى الفردي، حيث سجل 29 هدفًا وصنع 18 تمريرة حاسمة في مختلف البطولات بقميص ليفربول.