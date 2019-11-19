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مرأة

القلب الحلو.. نداء شرارة تظهر بإطلالة جديدة على إنستجرام

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:13 ص
آية التيجي
شاركت نداء شرارة مع متابعيها صورة جديدة لها من داخل سيارتها، وقامت بنشرها عبر صفحتها الرسمية على الإنستجرام، وقد علق متابعوها عن مدى حبهم الشديد لها، ومدى إعجابهم بإطلالتها.

وعلقت نداء شرارة على صورتها ببعض الكلمات، وقالت: الوجوه الحلوة مليانة ، بس القلب الحلو بدك تتعب حتى تلاقيه 💖!.

وظهرت نداء شرارة ببلوفر باللون الأسود، وبفرو من الذراعين، وطرحة باللون الكشميري، وهو ما أبرز من جمال واناقتها الشديدين.

ولم تتكلف نداء شرارة في وضع المكياج، حيث اكتفت بوضع اللمسات البسيطة، والتي تلاءمت مع إطلالتها، حيث اختارت اللون الكشميري كأحمر شفاة، فيما اختارت نظارة شمسية باللون الأسود.

وإليكم الصورة التي تبرز تفاصيل إطلالتها..
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