شاهد.. مرور الغربية يشن حملات كبرى على التكاتك بميادين طنطا والمحلة

شنت مباحث المرور بالغربية تحت قيادة العميد ماجد ناشد، اليوم، الثلاثاء، حملة موسعة تهدف إلى إحكام التواجد الشرطي وضبط الدراجات النارية "التوك توك" والسيارات المخالفة على مستوى مركزي طنطا والمحلة الكبرى.



كان اللواء محمود حمزة، مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مدير مباحث المرور يفيد بشن حملات مرورية مكبرة وإعادة الانضباط للشارع، وضبط التكاتك والدراجات النارية غير المرخصة.



كما أسفرت جهود الحملة عن ضبط عدد كبير من التكاتك غير المرخصة، حيث حررت 253 مخالفة مرورية.



وكلفت إدارة مباحث المرور بالتحري عن ظروف وملابسات الواقعة، وحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابات المختصه للتحقيق في الوقائع المشار إليها.