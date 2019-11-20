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فيديو جراف

فيديوجراف| فستان الأميرة ديانا للبيع بالمزاد للمرة الثانية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 09:13 م
الاميرة ديانا والفنان
الاميرة ديانا والفنان دون ترافولتا
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منار شعبان
اشتهرت الاميرة ديانا بأناقتها وذوقها الراقي في اختيار الفساتين وهو ما اتبعه من بعدها زوجات ابنائها بالرغم من فارق السنوات الطويلة واختلاف الموضة والأزياء .

وأعلنت دار "كيري تايلور" اللندنية عن عرض فستان شهير ارتدته الأميرة ديانا خلال رقصة مع جون ترافولتا في البيت الأبيض، للبيع في مزاد في التاسع من ديسمبر.

اشتهر فستان للأميرة ديانا بسبب صورة تم تداولها لها اثناء حضورها حفل بالبيت الابيض حيث قامت بالرقص مع الممثل جون ترافولتا .

ونستعرض المزيد من التفاصيل عن فستان الاميرة ديانا وكم بلغ سعره وعدد المرات التي عرض فيها للبيع خلال الفيديوجراف التالي
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