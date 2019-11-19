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بين الناس

"علي" يشكو تأخر تسليمه شقة الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 08:44 م
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن على حسن، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يستغيث لعدم تسليمه شقة الاسكان الاجتماعى الخاصة به فى مدينة بدر.

يقول فى رسالته : قدمت على الشقة منذ عام 2015 وحتى الآن لم أتسلمها ، مناشدا المسئولين سرعة حل المشكلة رأفة بحال أسرته نظرا لسكنه فى شقة بالإيجار .

ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360
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