"علي" يشكو تأخر تسليمه شقة الإسكان الاجتماعي بمدينة بدر

شكا المواطن على حسن، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، يستغيث لعدم تسليمه شقة الاسكان الاجتماعى الخاصة به فى مدينة بدر.



يقول فى رسالته : قدمت على الشقة منذ عام 2015 وحتى الآن لم أتسلمها ، مناشدا المسئولين سرعة حل المشكلة رأفة بحال أسرته نظرا لسكنه فى شقة بالإيجار .



ويقدّم "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القراء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

