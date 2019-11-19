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إعلامي عائد من قطر: لاعبو المنتخب الأول لا يستحقون اللعب باسم مصر .. فيديو

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 10:23 م
محمد صفوت الإعلامي
محمد صفوت الإعلامي العائد من قناة بي ان سبورت القطرية
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عمرو ممدوح
قال محمد صفوت الإعلامي العائد من قناة بي ان سبورت القطرية، إنه يمكن إضافة 4 لاعبين من المنتخب الأول، إلى المنتخب الأوليمبي، وخوض المباريات بهم.

وأضاف صفوت، في حواره مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج «على مسئوليتي» المذاع على فضائية «صدى البلد» أن المنتخب الأول يضم لاعبين لا يعرفون قيمة تي شيرت مصر، وعلم مصر ولا يستحقون اللعب باسم مصر.

وأوضح الإعلامي العائد من قناة بي ان سبورت القطرية، أن اسم منتخب مصر كبير "تقيل" على لاعبين كثيرين في المنتخب الأول، مشيرا إلى أن أداء المنتخب الأول كان "مخيب للآمال".
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