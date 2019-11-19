ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

الباز يشيد بنشاط الرئيس السيسي في برلين

الثلاثاء 19/نوفمبر/2019 - 11:40 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
Advertisements
قسم التوك شو
أشاد الإعلامي محمد الباز، بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ألمانيا، لقائه مع عدد من الوزراء والمسؤولين فضلًا عن كلمته الهامة خلال قمة العشرين غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا.

وأضاف "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن السيسي أكد على أن القارة الأفريقية مؤهله لأن تصبح أحد محركي النمو الاقتصادي العالمي.

وشدد على أن هذا الرجل سينصفه التاريخ بشكل كامل، لما تحمله من صعاب منذ أن تولى المسئولية، كان من الملفت للانتباه، حينما كان الرئيس موجود في الجلسة غير الرسمية للاستثمار.

وأشار الباز، إلى أنه تم عرض فيديو عن حفر الأنفاق في مصر، وكان رئيس شركة معدات الحفر يتحدث مع الرئيس تزامنًا مع عرضه، وحرص على تهنئته بعيد ميلاده، معربًا عن حبه الشديد لمصر والمصرين، وحبه لشخص الرئيس.

وتابع، أنه كان من المقرر أن يتقابل مع المسئولين المصريين، لمتابعة خطة الأنفاق، إلا أن الرئيس طلب مقابلته، وخلالها رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على أنه كان له هدف من مقابلته بشكل شخصي.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

سفير مصر بألمانيا يؤكد أهمية زيارة السيسي لبرلين على المستويين الأفريقي والثنائي

السفير خالد جلال: زيارة السيسي إلى برلين تحظى بأهمية كبيرة.. الرئيس يلتقي المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل والرئيس الألماني.. ويشهد التوقيع على عدد من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم

أحمد موسى يشيد بالجالية المصرية فى برلين.. شاهد

سفير مصر في ألمانيا: السيسي سيتحدث في برلين بصفته رئيس الاتحاد الإفريقي

انطلاق أعمال الجلسة غير الرسمية للاستثمار فى أفريقيا بمشاركة الرئيس السيسى

الرئيس السيسي من قمة العشرين: مصر حققت إنجازا.. وأدعو الشركات للاستثمار في أفريقيا.. فيديو

ترشيحاتنا

مفاجأة برلمانية بشأن تخفيض أسعار الدواء في مصر

هل الاغتسال يكفي عن الوضوء؟.. الإفتاء تحدد الطريقة الصحيحة

زوجها وكلبها لم ينقذاها.. فرنسية حامل تلقى مصرعها افتراسا بـ93 عضة

الطريق إلى طوكيو .. كوت ديفوار أول المتأهلين عقب الفوز على غانا بركلات الترجيح

معتز هشام: لم أتوقع ردود الأفعال الإيجابية على دوري في ممالك النار.. فيديو

4 جثث تفحمت.. وفاة 6 أشخاص دهسا في حادث بالسعودية.. صور

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

جماهير منتخب مصر تساهم فى فوز الفراعنة على جنوب أفريقيا ..صور

أفلام يحب محمد صلاح مشاهدتها.. تعرف عليها

هنتعشي ايه النهاردة.. ساندوتش توست مقلي وسلطة بطاطس ألمانية وميلك شيك فراولة