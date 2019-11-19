الباز يشيد بنشاط الرئيس السيسي في برلين

أشاد الإعلامي محمد الباز، بنشاط الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى ألمانيا، لقائه مع عدد من الوزراء والمسؤولين فضلًا عن كلمته الهامة خلال قمة العشرين غير الرسمية للاستثمار في أفريقيا.



وأضاف "الباز" خلال تقديمه برنامج "90 دقيقة" المذاع على فضائية "المحور"، أن السيسي أكد على أن القارة الأفريقية مؤهله لأن تصبح أحد محركي النمو الاقتصادي العالمي.



وشدد على أن هذا الرجل سينصفه التاريخ بشكل كامل، لما تحمله من صعاب منذ أن تولى المسئولية، كان من الملفت للانتباه، حينما كان الرئيس موجود في الجلسة غير الرسمية للاستثمار.



وأشار الباز، إلى أنه تم عرض فيديو عن حفر الأنفاق في مصر، وكان رئيس شركة معدات الحفر يتحدث مع الرئيس تزامنًا مع عرضه، وحرص على تهنئته بعيد ميلاده، معربًا عن حبه الشديد لمصر والمصرين، وحبه لشخص الرئيس.



وتابع، أنه كان من المقرر أن يتقابل مع المسئولين المصريين، لمتابعة خطة الأنفاق، إلا أن الرئيس طلب مقابلته، وخلالها رحب بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدًا على أنه كان له هدف من مقابلته بشكل شخصي.