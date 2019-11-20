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رياضة

أشرف صبحي: نعيش حالة فريدة مع المنتخب الأوليمبي.. فيديو

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 12:58 ص
اشرف صبحي
اشرف صبحي
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عمرو ابوبكر
أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، أن ما وصل له المنتخب الأوليمبي من إنجاز بصعوده إلى أولمبياد طوكيو 2020، يمثل نجاحا لمنظومة كاملة وليس نجاحًا فرديًا.

وقال وزير الشباب في تصريحاته لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: مبروك لكل مصر التأهل للأولمبياد، سعداء به بكل تأكيد، الأداء مشرف للغاية، لاعبو المنتخب يلعبون بقلوبهم وعقولهم وبفكر وثقافة كبيرة.

وأردف الدكتور أشرف صبحي: جميعنا نفخر بذلك، أتمنى أن نستكمل المشوار ونحقق اللقب الأفريقي في المباراة النهائية.

وأكد وزير الشباب: "محدش بينجح لوحده، جميعنا ندعم ونساند بداية من رئيس الجمهورية".

واستطرد أشرف صبحي: "الرياضة جزء من المنظومة، نعيش الآن حالة فريدة مع منتخب مصر الأوليمبي".
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