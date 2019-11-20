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مرأة

رجاء الجداوي تتألق في أحدث إطلالاتها

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 02:36 ص
رجاء الجداوي
رجاء الجداوي
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رشا عوني
تألقت النجمة رجاء الجداوي في أحدث ظهور لها، أمس، خلال مشاركتها في احتفالية أحد الفنادق الشهيرة بالقاهرة.

واختارت رجاء الجداوي فستان اسود محتشم لامع، مع تسريحة شعرها المعتادة ومجوهراتها الأنيقة .

وجاءت احتفالية الفندق، بمناسبة مرور 150 عاما على تأسيسه في القاهرة، وذلك بحضور مجموعة من النجوم والإعلاميين.
رجاء الجداوي تتألق في أحدث إطلالاتها
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