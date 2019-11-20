إسرائيل تعلن استهداف مواقع إيرانية في سوريا

أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنه "جاهز" لكافة السيناريوهات؛ وذلك بعد استهداف مواقع تابعة لفيلق القدس الإيراني، والجيش السوري في الأراضي السورية.



وقال أفيخاي أدرعي المتحدث باسم جيش الاحتلال، في بيان: "أغارت طائرات حربية قبل قليل على عشرات الأهداف العسكرية التابعة لفيلق القدس الإيراني والجيش السوري‬ داخل الأراضي السورية".



وأضاف أفيخاي أدرعي، أن الغارات استهدفت "صواريخ أرض-جو، ومقرات قيادة، ومستودعات أسلحة، وقواعد عسكرية؛ وذلك ردًّا على اطلاق الصواريخ أمس من سوريا‬ نحو إسرائيل‬".



وكانت وكالة الأنباء السورية "سانا" قد أفادت بتصدي الدفاعات الجوية السورية لأهداف معادية في سماء دمشق.



وقالت الوكالة إن "الدفاعات الجوية تسقط عدة أهداف معادية في سماء ريف دمشق الجنوبي".