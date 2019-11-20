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أخبار العالم

داعش يستعد للانتقام.. الاستخبارات العسكرية الأمريكية تحذر

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:46 ص
المخابرات الامريكية:داعش
المخابرات الامريكية:داعش اكتسب قوة بعد انسحاب ترامب من سوريا
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رحيم يسري
ذكر تقرير دوري للاستخبارات العسكرية الأمريكية، أن تنظيم داعش الإرهابي، عاود الظهور مرة أخرى داخل سوريا، ولديه قدرة على شن هجمات إرهابية ضد الغرب؛ وذلك نتيجة قرار الرئيس دونالد ترامب سحب القوات الأمريكية من شمال سوريا الشهر الماضي.

ويكشف التقرير عن آثار انسحاب القوات الأمريكية والعدوان التركي على سوريا على التنظيم الإرهابي، حيث أكد في تقييمه أن داعش استغل التوغل التركي والانسحاب المريكي لإعادة تنظيم صفوفه داخل سوريا والتخطيط لشن هجمات في الخارج، وفقا لمجلة "تايم" الأمريكية.

وأضافت وكالة الاستخبارات في تقريرها المكون من 116 صفحة، أنه من دون تكثيف ضغوط مكافحة الإرهاب؛ من المحتمل أن يتمكن داعش من بناء شبكات سرية بحرية أكبر، وسيحاول تحرير أعضاء داعش المحتجزين في السجون وأفراد الأسرة الذين يعيشون في معسكرات النازحين داخليًا. 

ونقلت المجلة عن متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية، قوله "ما زال مقاتلو داعش ينشطون في المنطقة.. وما لم يتم الاستمرار في الضغط ، فإن عودة داعش وقدراته تظل احتمال حقيقي للغاية"، مؤكدا التزام بلاده بمنع التنظيم من إعادة تكوين صفوفه.

وشن النظام التركي عدوانا عسكريا على شمال سوريا في التاسع من أكتوبر الماضي عقب قرار الرئيس الأمريكي سحب قواته العسكرية من تلك المنطقة. وأدت العملية العسكرية لفرار مئات من سجناء داعش المحتجيزن لدى قوات سوريا الديمقراطية المشكلة من الأكراد والتي كانت تقاتل إلى جانب القوات الأمريكية، فضلا عن سقوط مئات المدنيين من الأكراد وغيرهم بينهم أطفال ونساء.

وأعلنت الولايات المتحدة الأمريكية مؤخرا مقتل أبو بكر البغدادي زعيم التنظيم الإرهابي في قصف أمريكية بمدينة إدلب شمالي سوريا، مما خلق دوافع لدى التنظيم الإرهابي لتعزيز قوته لشن هجمات انتقامية.
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