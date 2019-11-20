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برلمان

48 ساعة عمل.. نشاط حزب مستقبل في 16 محافظة

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 05:39 ص
حزب مستقبل وطن
حزب مستقبل وطن
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صدى البلد
شهد حزب مستقبل وطن على مستوى أمانات الجمهورية، العديد من الفعاليات والخدمات خلال الـ 48 ساعة الماضية، والتي نوضح تفاصيلها في السطور التالية.

أولا: أمانة القاهرة:

- اضطلعت بتنظيم عدة فصول محو أمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمنطقة المرج.

- نظمت ندوة تثقيفية حول اهمية المشاركة فى الحياة السياسية والحزبية بمقر الحزب بمدينة بدر.

ثانيا: أمانة الإسكندرية:

- وزعت كمية من اللحوم بالمجان على بعض الأسر الفقيرة بمنطقتى برج العرب – العامرية.

- وزعت كمية من الملابس الشتوية بالمجان على بعض الأسر الفقيرة بمنطقتى الدخيلة ومينا البصل.

ثالثا: أمانة الغربية:

- وزعت عددا من البطاطين بالمجان على الأسر الفقيرة في قريتي شبرا النملة – الراجدية بمركز طنطا، وبمنطقتى سيجر – العجيزى بمركز طنطا.

رابعا: أمانة الدقهلية:

- أقامت احتفالية بمناسبة المولد النبوي، في نادى ميت غمر، كرمت خلالها بعض الشباب من حفظة القرآن الكريم، ووزعت الجوائز عليهم.

خامسا: أمانة الشرقية:

- نظمت حملة لتجميل ونظافة بعض شوارع مدينة كفر صقر.

- افتتاح منفذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في مركز الإبراهيمية.

- أقامت معرضا لبيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة في مركز ديرب نجم.

سادسا: أمانة المنوفية:

- عرضت بعض الملابس الشتوية على الأسر الفقيرة بمركزي السادات والباجور.

سابعا: أمانة البحيرة:

- أقامت منفذا متنقلا "سيارة متحركة" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مركز شبراخيت.

ثامنا: أمانة كفر الشيخ:

- وزعت كمية من البطاطين بالمجان على الأسر الفقيرة بمركز الحامول.

تاسعا: أمانة الإسماعيلية:

- نظمت قافلة طبية بكافة التخصصات للكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان، في قرية سرابيوم، بمركز فايد.

عاشرا: أمانة المنيا:

- أقامت عدة منافذ متنقلة "سيارات متحركة" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمركزي مطاي والمنيا.

- تنظيم قافلة طبية بكافة التخصصات للكشف وصرف العلاج اللازم بالمجان بمركز بنى مزار، وأخرى بمركز سمالوط.

- توزيع كمية من اللحوم بالمجان على بعض الأسر الفقيرة بمركز بنى مزار .

حادي عشر: أمانة جنوب سيناء:

- وزعت عددا من الوجبات الجاهزة على بعض الأسر الفقيرة بمدينتى رأس سدر والطور.

ثاني عشر: أمانة مطروح:

- نظمت ورشة عمل حول تدريب المزارعين على تنمية المشروعات الصغيرة بمقر مركز الإرشاد الزراعي بمدينة مطروح.

ثالث عشر: أمانة الوادي الجديد:

- نظمت زيارة إلى مستشفى الفرافرة المركزي، لتوزيع الهدايا على المرضى، بحضور قيادات الحزب.

رابع عشر: أمانة سوهاج:

- افتتحت منفذا في مركز طهطا لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.

خامس عشر: أمانة قنا:

- وزعت عددا من البطاطين بالمجان على الأسر الفقيرة في نجع خربة بمركز فرشوط.

سادس عشر: أمانة البحر الأحمر:

- وزعت كمية من اللحوم والمواد الغذائية بالمجان على بعض الأسر الفقيرة بمنطقة المثلث الجنوبي.
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