48 ساعة عمل.. نشاط حزب مستقبل في 16 محافظة

شهد حزب مستقبل وطن على مستوى أمانات الجمهورية، العديد من الفعاليات والخدمات خلال الـ 48 ساعة الماضية، والتي نوضح تفاصيلها في السطور التالية.
أولا: أمانة القاهرة:
- اضطلعت بتنظيم عدة فصول محو أمية بالتنسيق مع الهيئة العامة لتعليم الكبار بمنطقة المرج.
- نظمت ندوة تثقيفية حول اهمية المشاركة فى الحياة السياسية والحزبية بمقر الحزب بمدينة بدر.
ثانيا: أمانة الإسكندرية:
- وزعت كمية من اللحوم بالمجان على بعض الأسر الفقيرة بمنطقتى برج العرب – العامرية.
- وزعت كمية من الملابس الشتوية بالمجان على بعض الأسر الفقيرة بمنطقتى الدخيلة ومينا البصل.
ثالثا: أمانة الغربية:
- وزعت عددا من البطاطين بالمجان على الأسر الفقيرة في قريتي شبرا النملة – الراجدية بمركز طنطا، وبمنطقتى سيجر – العجيزى بمركز طنطا.
رابعا: أمانة الدقهلية:
- أقامت احتفالية بمناسبة المولد النبوي، في نادى ميت غمر، كرمت خلالها بعض الشباب من حفظة القرآن الكريم، ووزعت الجوائز عليهم.
خامسا: أمانة الشرقية:
- نظمت حملة لتجميل ونظافة بعض شوارع مدينة كفر صقر.
- افتتاح منفذ لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة في مركز الإبراهيمية.
- أقامت معرضا لبيع الملابس الشتوية بأسعار مخفضة في مركز ديرب نجم.
سادسا: أمانة المنوفية:
- عرضت بعض الملابس الشتوية على الأسر الفقيرة بمركزي السادات والباجور.
سابعا: أمانة البحيرة:
- أقامت منفذا متنقلا "سيارة متحركة" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة في مركز شبراخيت.
ثامنا: أمانة كفر الشيخ:
- وزعت كمية من البطاطين بالمجان على الأسر الفقيرة بمركز الحامول.
تاسعا: أمانة الإسماعيلية:
- نظمت قافلة طبية بكافة التخصصات للكشف الطبي وصرف العلاج اللازم بالمجان، في قرية سرابيوم، بمركز فايد.
عاشرا: أمانة المنيا:
- أقامت عدة منافذ متنقلة "سيارات متحركة" لبيع السلع الغذائية بأسعار مخفضة بمركزي مطاي والمنيا.
- تنظيم قافلة طبية بكافة التخصصات للكشف وصرف العلاج اللازم بالمجان بمركز بنى مزار، وأخرى بمركز سمالوط.
- توزيع كمية من اللحوم بالمجان على بعض الأسر الفقيرة بمركز بنى مزار .
حادي عشر: أمانة جنوب سيناء:
- وزعت عددا من الوجبات الجاهزة على بعض الأسر الفقيرة بمدينتى رأس سدر والطور.
ثاني عشر: أمانة مطروح:
- نظمت ورشة عمل حول تدريب المزارعين على تنمية المشروعات الصغيرة بمقر مركز الإرشاد الزراعي بمدينة مطروح.
ثالث عشر: أمانة الوادي الجديد:
- نظمت زيارة إلى مستشفى الفرافرة المركزي، لتوزيع الهدايا على المرضى، بحضور قيادات الحزب.
رابع عشر: أمانة سوهاج:
- افتتحت منفذا في مركز طهطا لبيع اللحوم والمواد الغذائية بأسعار مخفضة.
خامس عشر: أمانة قنا:
- وزعت عددا من البطاطين بالمجان على الأسر الفقيرة في نجع خربة بمركز فرشوط.
سادس عشر: أمانة البحر الأحمر:
- وزعت كمية من اللحوم والمواد الغذائية بالمجان على بعض الأسر الفقيرة بمنطقة المثلث الجنوبي.