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رياضة

يورو 2020 .. تعرف على قائمة المنتخبات المتأهلة للبطولة الأوروبية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:24 ص
صدى البلد
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ريهام بكير
أنتهت الجولة العاشرة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، " يورو 2020" ، وتم حسم المنتخبات الـ 20 المتأهلة على أن ينضم 4 منتخبات أخرى بمرحلة الملحق الأوروبي.

وجاءت القائمة كالآتي:

المجموعة الأولى ، إنجلترا ، التشيك.
المجموعة الثانية ، أوكرانيا ، البرتغال.
المجموعة الثالثة ، ألمانيا ، هولندا
المجموعة الرابعة ، سويسرا ، الدنمارك.
المجموعة الخامسة ، كرواتيا ، ويلز.
المجموعة السادسة ، إسبانيا ، السويد.
المجموعة السابعة ، بولندا ، النمسا.
المجموعة الثامنة ، فرنسا ، تركيا.
المجموعة التاسعة ، بلجيكا ، روسيا.
المجموعة العاشرة ، إيطاليا ، فنلندا.

وستقام مباريات النسخة الـ 16 لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، في الفترة ما بين (12 يونيو و12 يوليو 2020)، على ملاعب 12 مدينة في 12 دولة أوروبية، وبمشاركة 24 منتخبا.
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