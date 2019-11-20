يورو 2020 .. تعرف على قائمة المنتخبات المتأهلة للبطولة الأوروبية

أنتهت الجولة العاشرة والأخيرة للتصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأوروبية لكرة القدم، " يورو 2020" ، وتم حسم المنتخبات الـ 20 المتأهلة على أن ينضم 4 منتخبات أخرى بمرحلة الملحق الأوروبي.





وجاءت القائمة كالآتي :





المجموعة الأولى ، إنجلترا ، التشيك.

المجموعة الثانية ، أوكرانيا ، البرتغال.

المجموعة الثالثة ، ألمانيا ، هولندا

المجموعة الرابعة ، سويسرا ، الدنمارك.

المجموعة الخامسة ، كرواتيا ، ويلز.

المجموعة السادسة ، إسبانيا ، السويد.

المجموعة السابعة ، بولندا ، النمسا.

المجموعة الثامنة ، فرنسا ، تركيا.

المجموعة التاسعة ، بلجيكا ، روسيا.

المجموعة العاشرة ، إيطاليا ، فنلندا.



