وزير التعليم العالي يطلق برنامج لرفع كفاءة معامل الأبحاث في الجامعات الحكومية

أعلن الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم، إطلاق مبادرة Science Up وهو برنامج رفع كفاءة معامل البحوث والتطوير بالجامعات الحكومية مع البدء بكليات العلوم وخاصة أقسام الرياضيات والفيزياء كمرحلة أولى حيث وافق مجلس أكاديمية البحث العلمي في جلسته رقم 174 على المبادرة.



ويهدف البرنامج إلى رفع قدرات كليات العلوم المصرية، كمرحلة أولى، في إطار اهتمام الدولة بالعلوم الأساسية وبناء قاعدة علمية قوية وتنفيذا لاستراتيجية الدولة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار 2030 والتي تولى في هدفها الاستراتيجي الأول الى تهيئة بيئة مشجعة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار وبناء قاعدة علمية قوية.



وأشار الوزير في كلمته أن الوزارة خلال الفترة الماضية نفذت بالفعل مجموعة من البرامج والمبادرات في إطار تحقيق هذا الهدف وشملت هذه المبادرات تنقية وتحفيز البيئة التشريعية الداعمة للبحث العلمي وربط البحث العلمي بالصناعة واحتياجات المجتمع وتوجيه البعثات المصرية لخدمة أهداف رؤية مصر للتنمية ومبادرة واللحاق بالتكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل.



ومن جانبه أوضح الدكتور محمود صقر، رئيس أكاديمية البحث العلمي أن المبادرة جاءت بعد دراسة قام بها المرصد المصري لمؤشرات العلوم والتكنولوجيا والابتكار بالأكاديمية



واوضح ان ملخص هذه الدراسة أن عدد كليات العلوم في مصر بلغ 24 كلية موزعة على 24 جامعة حكومية وبلغ عدد الباحثين في هذه الكليات 8184 باحث، كما بلغ عدد الأبحاث التي ينتجها الباحثون في كليات العلوم 31,681 بحث خلال الفترة من 2015-2019 بنسبة حوالي 32% من إجمالي الإنتاج العلمي في مصر خلال تلك الفترة



وقال : ويتضح أن إنتاج الباحثين في كليات العلوم مرتفع بالمقارنة إلى عدد الباحثين حيث أن عدد الباحثين في كليات العلوم لا يمثل سوى 8.7% من إجمالي الباحثين وينتج هذا العدد أكثر من ثلث الأبحاث المنشورة المصرية دوليا وهم المحرك الرئيسي للبحث العلمي وتحسين ترتيب الجامعات المصرية في التصنيفات العالمية. هذا بالإضافة إلى قلة أو انعدام مصادر التمويل الذاتي لكليات العلوم من الوحدات ذات الطابع الخاص ومن الصناعة وخاصة أقسام الرياضيات والفيزياء، حيث أنها كليات تركز على العلوم الأساسية وبالتالي لا تقدم خدمات مباشرة، كما أن جزء كبير من تمويل البحث العلمي موجه حاليا لدعم البحوث التطبيقية للمساعدة في إيجاد حلول للمشاكل الملحة والضاغطة وهذا يجب ألا يجعلنا ننسى البحوث الأساسية التي هي الأساس والمدخل الحقيقي للابتكار والبحوث التطبيقية والتكنولوجيات البازغة وعلوم المستقبل، لا يمكن أن نصبو إلى الانخراط في الذكاء الاصطناعي ومعالجة البيانات الكبيرة والفضاء وثورة الجينات دون بناء قوى في الرياضيات والفيزياء والفلك والجيولوجيا وعلوم الأحياء، ولنتذكر جميعا تقرير أمة في خطر في أمريكا عندما تفوق عليهم الروس في الرياضيات والفضاء وما تم اتخاذه من إجراءات بخصوص تعليم العلوم والرياضيات.



وأضاف صقر أن المبادرة ستولي أهمية قصوى في مرحلتها الأولى لتطوير معامل الأبحاث في أقسام كليات العلوم وتوفير منح بحثية سريعة للبحوث في مجال الرياضيات والفيزياء النظرية وكذا برامج احتضان للنوابغ في العلوم والرياضيات بالتعاون مع الكليات العملية.



جدير بالذكر ان مصر احتلت المرتبة الـ 35 عالميا في مؤشر النشر العلمي عام 2018 وفقا لمؤشر SCIMAGO وقد أظهرت النتائج تقدم مصر في المجالات المرتبطة بكليات العلوم حيث تحتل المرتبة 22 عالميا في الكيمياء. والمرتبة 27 عالميا في الكيمياء الحيوية والوراثة والبيولوجيا الجزيئية، والمرتبة 35 عالميا في الفيزياء وعلم الفلك والمرتبة 43 عالميا في الرياضيات.