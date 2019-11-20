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على هامش قمة العشرين .. الرئيس السيسى يصل مقر المستشارية الألمانية

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 10:32 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
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آيات أحمد
وصل الرئيس عبد الفتاح السيسى إلى مقر المستشارية الألمانية للقاء أنجيلا ميركل.

وشارك الرئيس بالأمس، فى فعاليات قمة العشرين وأفريقيا في برلين، كما في اجتماعات مبادرة "قمة مجموعة العشرين وأفريقيا"، في برلين، التي تستهدف دعم التعاون الاقتصادى بين إفريقيا ودول "مجموعة العشرين".

ووصل الرئيس السيسي، مساء الاثنين، إلى مقر الرئاسة الألمانية في برلين، وعقد جلسة مباحثات مع نظيره الألماني فرانك فالتر شتاينماير، حول تطوير وتعزيز أطر التعاون بين البلدين.

وشارك الرئيس السيسي أيضًا في لقاء يجمع الرئيس الألماني برؤساء دول وحكومات البلدان المشاركة في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا، ومن ثم في عشاء عمل أقامه الرئيس الألماني مساء أمس لقادة الدول المشاركين في قمة مجموعة العشرين وأفريقيا.

ومن المقرر أن يجري الرئيس السيسي مباحثات مع المستشارة الألمانية إنجيلا ميركل اليوم الأربعاء في ختام زيارته الحالية لألمانيا.
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