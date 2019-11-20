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أخبار العالم

سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة تقيم حفل تكريم ووداع للعيسائي

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 03:10 م
جانب من حفل وداع
جانب من حفل وداع د.العيسائى
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نادر سمير
أقامت سفارة سلطنة عُمان بالقاهرة اليوم، حفل تكريم ووداع الدكتور على بن أحمد العيسائي بمناسبة انتهاء فترة عمله في مصر سفيرًا للسلطنة ومندوبها الدائم  لدى جامعة الدول العربية، وتعيينه عضوًا بمجلس الدولة العُماني بعد صدور مرسوم سلطاني بذلك.

وقدم الدكتور العيسائي كلمة ارتجالية خلال الحفل، أكد خلالها أنه حرص خلال فترة عمله بالقاهرة على توثيق العلاقات العُمانية المصرية، باعتبارها جسرًا دافعًا لتفعيل العمل العربي المشترك، وهو ما تجسد في زيارة الرئيس عبد الفتاح السيسي لسلطنة عُمان ومباحثاته مع السلطان قابوس، التي تركزت على العلاقات الأخوية بين البلدين وسبل تعزيز العمل العربي المشترك وتنسيق المواقف المصرية والعُمانية بشأن قضايا المنطقة.

حضر الاحتفالية أعضاء البعثة الدبلوماسية العُمانية في مصر وموظفي السفارة من المحليين المصريين، وتم خلالها تقديم بعض الهدايا التذكارية التي تحمل دلالات التقدير والاحترام المتبادل.
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