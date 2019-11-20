جدول مواعيد امتحانات أولى ثانوي "مواد خارج المجموع" .. لطلاب الشرقية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بمحافظة الشرقية ، جدول مواعيد امتحانات الصف الاول الثانوي للعام الدراسي 2019/2020 ، وذلك بالنسبة فقط للمواد التي لا تضاف درجاتها للمجموع الكلي والتي يجرى الامتحان فيها على طلاب الصف الاول الثانوي العام .



و وفقا للجداول المعلنة يمتحن طلاب مدارس الشرقية "الفترة الصباحية" يوم السبت 4 يناير 2019 التربية الدينية والتربية المهنية ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاحد 5 ينايو 2019 التربية الوطنية والكمبيوتر



أما بالنسبة للفترة المسائية ، فيمتحن الطلاب التربية الدينية والتربية المهنية يوم السبت 4 يناير ، ثم يمتحن الطلاب يوم الاحد 5 يناير 2019 المواطنة وحقوق الانسان ، والكمبيوتر.



جدير بالذكر أنه بالنسبة لمادة التربية الرياضية يدرسها ويمتحن فيها الطلاب عمليا في نهاية كل فصل دراسي ولا تضاف للمجموع الكلي ، وتشمل مواد التربية المهنية لطلاب الصف الاول الثانوي (تكنولوجيا الصناعة ، تكنولوجيا الزراعة ، وتكنولوجيا ادارة الاعمال والمشروعات ويختار منها الطالب مادة واحدة ويمتحن فيها الطالب عملي وتحريري ولا تضاف درجتها للمجموع وفق القرار الوزاري 191 لسنة 2019 بشأن نظام الدراسة والتقويم لطلاب الصفين الاول والثاني الثانوي.



ويجرى امتحانات المستوى الرفيع للصف الاول الثانوي والثاني الثانوي العام ، بمعرفة المدرسة وتحت اشراف التوجيه الفني الخاص بإدارة المدارس التجريبية للغات.