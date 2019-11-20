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فن

تنتظر عرض "الديفا".. سيرين عبد النور تحيى أضخم حفلات رأس السنة بشرم الشيخ.. صور

الأربعاء 20/نوفمبر/2019 - 06:00 م
سرين عبد النور
سرين عبد النور
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محمد صبحى
تعود الفنانة اللبنانية سيرين عبد النور بقوة لسهراتها الغنائية في مصر من خلال حفل ليلة رأس السنة بفندق ريكسوس شرم الشيخ والذي يتم الإعداد له ليكون أقوى واضخم حفل من حيث التجهيزات والحضور من كبار الشخصيات في عالم الفن والإعلام ومشاهير المجتمع المصري والعربي.

وشهد المكان نفسه مشاركة الميجا ستار عمرو دياب والنجم تامر حسني في إحياء ليلة راس السنة العام الماضي، ومن المقرر أن تشارك حنين العلم عازفة الكمان الأولي في العالم العربي في حفل سيرين عبد النور، كما يشارك تامر عبد المنعم كمسؤول عن الفقرات الفنية لحفل ليلة رأس السنة ٢٠٢٠ .

علي جانب اخر تنتظر سيرين عبد النور​ اطلاق مسلسل "الديفا" علي فضائية mbc وهو عمل درامي قصير مؤلف من 8 حلقات، كل حلقة مدتها 8 دقائق، تروي في كل منها قصصًا تحصل بشكل واقعي، ما وراء الكواليس بالبرامج الكبيرة، وتعكس وتظهر حياة الفنانين والنجوم في هذه اللحظات التي يعيشونها.

مسلسل سيرين الجديد "الديفا"، سيجمعها مع الممثل السعودي ​يعقوب الفرحان​ وعدد من الممثلين اللبنانيين وغير اللبنانيين على mbc، كما أن الأغنية الجديدة لسيرين مع الفنان ​صلاح الكردي​ هي ضمن حلقات المسلسل.
تنتظر عرض "الديفا".. سيرين عبد النور تحيى أضخم حفلات رأس السنة بشرم الشيخ.. صور
تنتظر عرض "الديفا".. سيرين عبد النور تحيى أضخم حفلات رأس السنة بشرم الشيخ.. صور
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