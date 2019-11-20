صاحب مزرعة: الطماطم عندنا بـ 1.25 جنيه.. ونسبة ربح تاجر التجزئة 300%.. فيديو

قال محمد الرفاعي، صاحب مزارع خضروات وفاكهة، إن سعر بيع كيلو الطماطم من المزرعة بـ 1.25 جنيه، وقد تصل إلى 2 جنيه في فئة الطماطم ذات الجودة المرتفعة.



وأضاف محمد الرفاعي، في حواره مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد": " تُباع الطماطم من تاجر التجزئة بـ 6 جنيه وأكثر للمواطن ونسبة الربح لتاجر التجزئة 300%".



وتابع محمد الرفاعي:" تكلفة نقل الخضروات ربع جنيه على الكيلو فقط"، مضيفا:" سعر كيلو البرتقال من المزرعة ب 2 جنيه ويباع في السوق بـ 7 جنيهات ".