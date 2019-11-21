صيانكو تنفذ 36 محطة طاقة شمسية في المقطم

قام الجيولوجى أحمد عبدالله قديرة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صيانكو، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بزيارة ميدانية لمتابعة تنفيذ عدد 36 محطه طاقة شمسية لشركة التعاون للبترول، وذلك بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.



ومن المقرر تشغيل المحطات بنظام الـ ON GRID بطاقة إنتاجية 10 كيلو وات، وذلك فى ضوء متابعة تنفيذ خطة العمل ودفع العاملين لبذل مزيد من الجهد للقيام بمهام عملهم بمستوى عالى من الكفاءة والجودة.





رافقه في الزيارة، المهندس خالد هاشم، مساعد رئيس الشركة للمشروعات، والمهندس محمد السعداوى، مدير عام تنفيذى الشئون الفنية.

