ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

اقتصاد

صيانكو تنفذ 36 محطة طاقة شمسية في المقطم

الخميس 21/نوفمبر/2019 - 01:01 ص
البترول تنفذ 36 محطة
البترول تنفذ 36 محطة طاقة شمسية بالمقطم عبر شركة صيانكو
Advertisements
مايكل عياد
قام الجيولوجى أحمد عبدالله قديرة، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة صيانكو، التابعة لوزارة البترول والثروة المعدنية، بزيارة ميدانية لمتابعة تنفيذ عدد 36 محطه طاقة شمسية لشركة التعاون للبترول، وذلك بمنطقة المقطم بمحافظة القاهرة.

ومن المقرر تشغيل المحطات بنظام الـ ON GRID بطاقة إنتاجية 10 كيلو وات، وذلك فى ضوء متابعة تنفيذ خطة العمل ودفع العاملين لبذل مزيد من الجهد للقيام بمهام عملهم بمستوى عالى من الكفاءة والجودة.


رافقه في الزيارة، المهندس خالد هاشم، مساعد رئيس الشركة للمشروعات، والمهندس محمد السعداوى، مدير عام تنفيذى الشئون الفنية.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

عادل عياد: التعاون للبترول تنتج 85 ألف طن زيوت سنويا

كشف حساب البترول| كارثة خط إيتاي البارود.. وتوصيل الغاز الطبيعي إلى 86 منطقة جديدة.. وافتتاح مستودع بوتاجاز جديد بالعياط.. والتعاون تحتفل بمرور 85 عاما على تأسيسها

ترشيحاتنا

محمد صلاح الرابع عالميا في 2019 بـ قائمة أفضل المهاجمين

مكشوف من الظهر | رانيا يوسف تخطف الأضواء بافتتاح القاهرة السينمائي (فيديو)

مواجهات نارية تنتظر محمد صلاح مع ليفربول بعد انتهاء التوقف الدولي.. تعرف على المواعيد

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

بالريش .. مى عمر تتزين بإطلالة لافتة فى افتتاح مهرجان القاهرة

أول حضور بعد خلع الحجاب .. حلا شيحة تظهر بمهرجان القاهرة السينمائي .. فيديو

AdvertisementS

وسط أنباء عن طردها..سما المصرى تغادر حفل افتتاح القاهرة السينمائى

يديران 18 قناة إباحية | ضبط صاحبى شركة يبثان أفلاما مخلة بالاسكندرية | تفاصيل مثيرة

صلى الظهر واغتصبها.. التفاصيل الكاملة لقتل عجوز الاسكندرية على يد نجار الموبيليا

عروسة.. هنا الزاهد تتألق بفستان خيالي في مهرجان القاهرة السينمائي.. شاهد

شيما الحاج تثير الجدل في أول ظهور لها بعد خروجها من السجن .. صور

اخبار النادي الاهلي .. رحيل رمضان صبحي والتعاقد مع أسامة جلال.. الخطيب يدعم محمود طاهر فى الانتخابات

من 50 لـ 100 جنيه.. تعرف على قرار البرلمان بشأن مقترح زيادة قيمة دعم بطاقات التموين

انتقادات حادة .. سما المصري تتعرض لهجوم عنيف بسبب الطرحة والفستان الجريء

اخبار الفن .. طرد سما المصري من القاهرة السينمائي .. أول ظهور لزوجة حسين فهمي .. سر غياب عادل إمام

نجمات اللون الاسود.. رانيا يوسف وهنا الزاهد وإلهام شاهين يتألقن فى مهرجان القاهرة السينمائى| شاهد

ابتعدن عن العري | نجمات تميزن بإطلالاتهن المحتشمة أبرزهن لقاء الخميسى و هبة مجدى

شاهد | رضوى الشربيني بفستان غريب فى حفل مهرجان القاهرة السينمائي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فساتين متشابهة .. هنا شيحة وريهام عبد الغفور يثيران الجدل فى افتتاح مهرجان القاهرة السينمائى.. من الأجمل؟

بنطلون غريب.. كيم كارداشيان تتحدى وزنها في آخر ظهور لها

بشراب شبيكة.. الراقصة جوهرة بإطلالة مثيرة تخطف بها الأنظار